Кипрского гражданства собрались лишить двоих россиян

Совет министров Кипра на заседании в среду решил начать процесс лишения гражданства семи человек, которые скрывали существенные факты и предоставляли ложные данные при подаче заявления на получение гражданства. В их числе есть двое россиян, сообщила газета Politis.

Эти люди были натурализованы в рамках Кипрской инвестиционной программы. Помимо этого, полиции проведет расследование в отношении 12 человек, чтобы определить, находятся ли они в розыске за серьезное уголовное преступление, через Европол или Интерпол, передает РИА «Новости».

Как отметило издание, власти Кипра не называют фамилии людей, которые получили кипрское гражданство или могут быть лишены его, однако кипрские СМИ периодически публикуют фамилии.

По данным газеты, среди семи инвесторов, у которых отберут паспорта, Александр Бондаренко с супругой и двумя детьми и Владимир Столяренко с супругой и одним ребенком. Уточняется, что Бондаренко и Столяренко являются бывшими топ-менеджерами «Еврофинанс Моснарбанка».

Напомним, в воскресенье кипрская газета Politis назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов», которые получили гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 годы.

На что Кремль обещал проверить данные о владельцах «золотых паспортов» Кипра. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, далеко «не все должности в государственных корпорациях подпадают под ограничения, например, те ограничения, которые действуют по закону о государственной службе».