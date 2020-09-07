Названы имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра

Кипрская газета Politis назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов», которые получили гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 годы.

В списке приводятся имена граждан России, Украины и Сирии, которые относились к группе лиц «повышенного риска», находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции и административные штрафы, при этом вместе с членами семей получили гражданство, передает ТАСС.

В частности, в перечне значатся имена таких российских бизнесменов и управленцев, как первый зампредседателя Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж певицы Алсу Ян Абрамов, предприниматель Антон Белобрагин, президент группы компаний «Арети» Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин и других.

Также в списке находятся украинские предприниматели, в том числе Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Елена Гайдук, Михайло Киперман. Кипрские паспорта также были выданы бизнесменам из Сирии Рами Маклуфа и Разана Отмана.

По данным газеты, список имен был направлен лидерам политических партий страны президентом республики Никосом Анастасиадисом под грифом «секретно», который впоследствии был снят.

Перечень фамилий призван доказать, что «золотые паспорта» выдавались тем лицам, в отношении которых имелись сомнения в обоснованности этого решения, еще при правлении сегодняшней кипрской оппозиции, уточняет издание.

Ранее телеканал Al Jazeera заявил, что кипрские «золотые паспорта» получали десятки осужденных мошенников, специалистов по отмыванию денег и коррупционеров из других стран, включая Россию и Украину.

Напомним, в ноябре 2019 года власти Кипра лишили 26 человек «золотых паспортов», которые они получили по программе «гражданство в обмен на инвестиции». Среди тех, кто лишился паспортов, было девять россиян.

Сообщалось, что власти Кипра решили публиковать в открытом доступе имена подавших заявки на кипрское гражданство по инвестиционной программе.