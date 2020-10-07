Тихановская попросила ЕС поддержать суверенитет Белоруссии

Европа должна сыграть активную роль в поддержании суверенитета Белоруссии, в том числе оказав влияние на Россию, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая по видеосвязи на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания Франции.

«Все, что мы просим у соседних стран – это уважать суверенитет Белоруссии и мнение народа. Страны Евросоюза должны убедить российскую власть также не вмешиваться», – заявила она, передает ТАСС.

По словам Тихановской, из России «до сих пор не поступало сигналов о готовности разговаривать с протестным движением». «Но не стоит переоценивать роль РФ в этой ситуации. Политический кризис в нашей страны связан лишь с одним человеком внутри нашей страны», – сказала экс-кандидат в президенты.

По ее словам, «сейчас важно начать диалог, а будет ли он эффективным « станет ясно уже на следующем этапе». При этом, отвечая на вопросы депутатов, она подчеркнула, что сейчас оппозиция не собирается говорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поскольку «в глазах народа он уже не легитимный президент». «Диалог нужно проводить с политическим аппаратом. Приглашаем за стол переговоров представителей администрации и всех функционеров, которые готовы вести диалог от лица властей», – добавила политик.

Кроме того, Тихановская призвала Францию подумать над программой помощи для Белоруссии в будущем. «Уже сейчас нужно думать о программе помощи, которая может быть в будущем оказана Белоруссии. Мы можем построить новую страну, это будет Белоруссия будущего, свободы, но у нас не получится это сделать без вашей поддержки», – заявила она.

В то же время оппозиционный политик призвала Францию и другие страны Европы оказать максимальное давление на Лукашенко. «Санкции очень важны, но их недостаточно. Необходимо полностью лишить поддержки режим, в частности, добившись прекращения финансирования силовых структур в Белоруссии. В то же время надо поддерживать независимые СМИ, гражданские, студенческие организации», – сказала она.

По словам Тихановской, нынешний санкционный список, в который вошли порядка 40 представителей белорусских властей, следует расширить, в том числе за счет пользующихся поддержкой руководства страны бизнесменов.

Во вторник Тихановская на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявила, что акции протеста в стране – это не борьба против России или в поддержку Европы.

Также Тихановская выразила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Она рассказала, что хочет встретиться с Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран. Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.