Азербайджан ударил по Степанакерту дронами-камикадзе

Вооруженные силы Азербайджана ударили по гражданским объектам Степанакерта дронами-камикадзе, сообщил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Также удар нанесен по городу Шуши.

«Прямо сейчас ВС Азербайджана снова ударили по Степанакерту, гражданские объекты были атакованы дронами-камикадзе и ракетами. Данных о пострадавших пока нет», – сообщил МИД непризнанной республики.

В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги. В разных частях города и на его окраинах видны столбы дыма.

Тем временем РИА «Новости» сообщает, что азербайджанская армия нанесла два артиллерийских или авиаудара по Шуши – второму по численности населения городу в Карабахе. Со стороны Шуши поднимается дым, который видно даже из Степанакерта, расположенного в 10 километрах.

Во вторник посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы оценил «роль» России в нынешней фазе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, во вторник вечером Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по нефтепроводу. В Азербайджане подчеркнули, что «нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы, является самым большим стратегическим проектом региона».

В тот же день Минобороны Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.