Азербайджан выразил признательность России

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы оценил «роль» России в нынешней фазе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

«Что касается ее роли в нынешней фазе эскалации конфликта, то она весьма справедлива и сбалансирована», – приводит слова посла ТАСС.

Он выразил «признательность России за проявленную мудрость и политический нейтралитет, как и подобает ответственному великому государству». Азербайджан «это высоко ценит», сказал посол.

Он отметил, что Россия входит в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также является членом СБ ООН, «признает территориальную целостность Азербайджана и не признает некое образование, созданное на оккупированных территориях Азербайджана».

«Роль России очень велика», – сказал посол, отметив, что Россия «является важным государством региона, с которым Азербайджан связывает общая история», а отношения двух стран «находятся на очень высоком уровне и носят характер стратегического партнерства».

Посол напомнил о столкновениях представителей диаспор в России после июльского обострения на границе Армении и Азербайджана. Он подчеркнул, что у него и его «армянского коллеги состоялись встречи в МИД России», которые призваны способствовать предотвращению таких «нелицеприятных инцидентов».

«Было сказано о необходимости предупреждения столкновений между представителями двух диаспор. В случае малейших попыток проявления взаимной нетерпимости они будут жестко пресекаться», – рассказал дипломат.

На встрече, по его словам, «была подчеркнута важность проведения совместной разъяснительной работы по недопущению нарушения российского законодательства и искоренению случаев нарушения прав граждан по национальному признаку».

Азербайджан «с пониманием относится к таким действиям» и призывает «всех азербайджанцев, проживающих в России, строго соблюдать законы этой страны и не поддаваться на возможные провокации».

Газета ВЗГЛЯД рассматривала позицию России в связи с эскалацией в Карабахе.

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