Putin Team провело челлендж ко дню рождения Путина Песков рассказал о выходных Путина Мальбэк и Сюзанна стали наставниками проекта «Академии звука» 7 октября 2020, 10:59 Текст: Евгения Шестак

Артисты Мальбэк и Сюзанна предстанут в качестве наставников Всероссийского проекта «Академия Звука», который поможет начинающим музыкантам углубить свои знания и получить уникальные карьерные перспективы. Команда «Академии звука» в партнерстве с ведущим мировым музыкальным дистрибьютором The Orchard объявили о старте отборочного этапа. До 18 октября музыкант или исполнитель может подать заявку на бесплатное участие и стать звездой «Академии Звука», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. К рассмотрению принимаются работы претендентов старше 18 лет, исполненные в любом музыкальном жанре. Для участия необходимо выложить на свою страницу в ВКонтакте видеозапись с исполнением авторской песни продолжительностью до полутора минут, добавив в описание к ролику хэштег #АкадемияЗвука. Пост должен быть доступен до 18 октября включительно. Конкурс эксклюзивно проходит в социальной сети ВКонтакте. Оценивать заявки будет жюри, эксперты и куратор образовательной концепции и процессов в «Академии Звука»: Андрей Рыжков (Moscow Music School), Dequine, VISNU (клипмейкер), Андриан Мельников (ТНТ MUSIC), Александр Горбачев, Алиса По (Психо Daily), Андрей Клюкин (Дикая Мята), Вадим Чувашев (Родной звук), Илья Мамай (Booking Machine), Константин Сидорков (ВКонтакте), Никита Забелин, Николай Овчинников (Афиша Daily), Николай Редькин (The Flow, Вписка), Олег Розов (The Orchard), Павел Яблонский (The Village), Полина Nomore (стилист), Саша Сахарная (фотограф), группа Хадн Дадн. По итогам отборочного этапа жюри «Академии звука» определит 40 участников, которые затем отправятся в музыкальные лагеря в Нижнем Новгороде и Новосибирске, где пройдут бесплатное двухнедельное обучение основам работы в студии звукозаписи и на сцене. В списке дисциплин: вокальное мастерство, продюсирование композиций, хореография, игра на музыкальных инструментах, история музыки, музыкальный менеджмент, авторское право, саунд-дизайн. Обучение также пройдет при участии звездных наставников – Мальбэк и Сюзанны, оба проведут собственные однодневные мастер-классы, где поделятся инсайтами и личным опытом. Эксперты лагерей – популярные артисты, сессионные музыканты, звукорежиссеры и продюсеры крупных медиапроектов. В каждом лагере будут работать 13 профессионалов из музыкальной сферы, в их числе Даша Антонюк (победительница шоу «Голос»), Наташа Миуша (участница Евровидения), актер, продюсер Игорь Коваленко («Убойная Лига»), Эд Бриони (солист иммерсивного шоу «Вернувшиеся»), Витя Глазунов (Playtronica), Артем Чирс (Tesla Boy, MANIZHA), Маша Мельникова («Маша Мария», Coockoo). В качестве спикеров к ним также присоединятся музыкальные партнеры проекта «Академия звука» – национальная ассоциация «МИР-МИО» в лице автора песен и композитора, преподавателя в Moscow Music School Паши Артемьева, музыкального продюсера, пианиста и композитора Димы Устинова, композитора электронной музыки и музыканта Маши Теряевой. По окончании работы музыкальных лагерей звездные наставники выберут 20 наиболее талантливых учеников для участия в финальном концерте в Санкт-Петербурге, где в ходе голосования жюри определятся 10 победителей проекта «Академии звука», которые смогут заключить контракт с международным музыкальным дистрибьютором на выпуск и продвижение записанного в ходе конкурса авторского трека. Кроме того, в рамках специальной номинации телеканал ТНТ MUSIC и одноименный лейбл выберут своего победителя, которому будет предложено заключить контракт на съемку клипа на трек начинающего артиста с возможностью дальнейшего продвижения ролика. «С развитием интернета и цифровых площадок сильно возросла конкуренция среди молодых музыкантов. Сегодня для успешной карьеры помимо таланта, им также необходимы современные навыки и инструменты, которые помогут им стать по-настоящему конкурентоспособными, востребованными исполнителями и дадут понимание о дальнейшем эффективном развитии в музыкальной среде. Проект «Академия звука» делает качественное образование в музыкальной сфере более доступным. Это живая музыкальная лаборатория, в которой каждый участник оттачивает свой стиль, учится работе в команде и готовится перейти на следующий уровень своей карьеры», – директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова. «Музыка – это универсальный язык, способный объединять людей из разных уголков мира, это жизнь, чувства и идеалы. Она способна волновать сердца, учит сопереживать и эмоционально раскрываться. Поэтому так важно открытие нового проекта «Академия звука», который мотивирует молодое поколение, увлеченное современной музыкой, к движению вперед, творческому развитию личности, и помогает понять, какое огромное влияние имеет музыка на нашу жизнь, поведение и сознание», – президент АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» Татьяна Шумова. Организаторами проекта выступают Роскультцентр, Центр кинофестивалей и международных программ, агентство «Параллель» и музыкальное агентство mgmt.run при поддержке Фонда Президентских грантов.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях