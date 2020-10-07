Мальбэк и Сюзанна стали наставниками проекта «Академии звука»

Взгляд
7 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Как Пашинян справляется с ролью лидера воюющей страны

Для визита на театр военных действий Никол Пашинян нарядился в подобие камуфляжа Government of Armenia/YouTube
Война в Карабахе вывела Никола Пашиняна из «зоны комфорта» – этот сугубо гражданский человек теперь вынужден руководить воюющей страной. Ему особенно трудно сохранять авторитет на фоне предшественников – легендарных полевых командиров, тех самых, что разгромили азербайджанскую армию на фронтах Карабаха в 90-х годах. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...

Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
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В карабахском конфликте есть еще один важный игрок

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Исламская Республика Иран является одним из главных внешних интересантов в армяно-азербайджанском конфликте. От его исхода зависит безопасность и даже само существование нынешней власти в Тегеране. Подробности...
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Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Мальбэк и Сюзанна стали наставниками проекта «Академии звука»

    7 октября 2020, 10:59

    Текст: Евгения Шестак

    Артисты Мальбэк и Сюзанна предстанут в качестве наставников Всероссийского проекта «Академия Звука», который поможет начинающим музыкантам углубить свои знания и получить уникальные карьерные перспективы.

    Команда «Академии звука» в партнерстве с ведущим мировым музыкальным дистрибьютором The Orchard объявили о старте отборочного этапа. До 18 октября музыкант или исполнитель может подать заявку на бесплатное участие и стать звездой «Академии Звука», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

    К рассмотрению принимаются работы претендентов старше 18 лет, исполненные в любом музыкальном жанре. Для участия необходимо выложить на свою страницу в ВКонтакте видеозапись с исполнением авторской песни продолжительностью до полутора минут, добавив в описание к ролику хэштег #АкадемияЗвука. Пост должен быть доступен до 18 октября включительно. Конкурс эксклюзивно проходит в социальной сети ВКонтакте.

    Оценивать заявки будет жюри, эксперты и куратор образовательной концепции и процессов в «Академии Звука»: Андрей Рыжков (Moscow Music School), Dequine, VISNU (клипмейкер), Андриан Мельников (ТНТ MUSIC), Александр Горбачев, Алиса По (Психо Daily), Андрей Клюкин (Дикая Мята), Вадим Чувашев (Родной звук), Илья Мамай (Booking Machine), Константин Сидорков (ВКонтакте), Никита Забелин, Николай Овчинников (Афиша Daily), Николай Редькин (The Flow, Вписка), Олег Розов (The Orchard), Павел Яблонский (The Village), Полина Nomore (стилист), Саша Сахарная (фотограф), группа Хадн Дадн.

    По итогам отборочного этапа жюри «Академии звука» определит 40 участников, которые затем отправятся в музыкальные лагеря в Нижнем Новгороде и Новосибирске, где пройдут бесплатное двухнедельное обучение основам работы в студии звукозаписи и на сцене. В списке дисциплин: вокальное мастерство, продюсирование композиций, хореография, игра на музыкальных инструментах, история музыки, музыкальный менеджмент, авторское право, саунд-дизайн. Обучение также пройдет при участии звездных наставников – Мальбэк и Сюзанны, оба проведут собственные однодневные мастер-классы, где поделятся инсайтами и личным опытом.

    Эксперты лагерей – популярные артисты, сессионные музыканты, звукорежиссеры и продюсеры крупных медиапроектов. В каждом лагере будут работать 13 профессионалов из музыкальной сферы, в их числе Даша Антонюк (победительница шоу «Голос»), Наташа Миуша (участница Евровидения), актер, продюсер Игорь Коваленко («Убойная Лига»), Эд Бриони (солист иммерсивного шоу «Вернувшиеся»), Витя Глазунов (Playtronica), Артем Чирс (Tesla Boy, MANIZHA), Маша Мельникова («Маша Мария», Coockoo). В качестве спикеров к ним также присоединятся музыкальные партнеры проекта «Академия звука» – национальная ассоциация «МИР-МИО» в лице автора песен и композитора, преподавателя в Moscow Music School Паши Артемьева, музыкального продюсера, пианиста и композитора Димы Устинова, композитора электронной музыки и музыканта Маши Теряевой.

    По окончании работы музыкальных лагерей звездные наставники выберут 20 наиболее талантливых учеников для участия в финальном концерте в Санкт-Петербурге, где в ходе голосования жюри определятся 10 победителей проекта «Академии звука», которые смогут заключить контракт с международным музыкальным дистрибьютором на выпуск и продвижение записанного в ходе конкурса авторского трека. Кроме того, в рамках специальной номинации телеканал ТНТ MUSIC и одноименный лейбл выберут своего победителя, которому будет предложено заключить контракт на съемку клипа на трек начинающего артиста с возможностью дальнейшего продвижения ролика.

    «С развитием интернета и цифровых площадок сильно возросла конкуренция среди молодых музыкантов. Сегодня для успешной карьеры помимо таланта, им также необходимы современные навыки и инструменты, которые помогут им стать по-настоящему конкурентоспособными, востребованными исполнителями и дадут понимание о дальнейшем эффективном развитии в музыкальной среде. Проект «Академия звука» делает качественное образование в музыкальной сфере более доступным. Это живая музыкальная лаборатория, в которой каждый участник оттачивает свой стиль, учится работе в команде и готовится перейти на следующий уровень своей карьеры», – директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова.

    «Музыка – это универсальный язык, способный объединять людей из разных уголков мира, это жизнь, чувства и идеалы. Она способна волновать сердца, учит сопереживать и эмоционально раскрываться. Поэтому так важно открытие нового проекта «Академия звука», который мотивирует молодое поколение, увлеченное современной музыкой, к движению вперед, творческому развитию личности, и помогает понять, какое огромное влияние имеет музыка на нашу жизнь, поведение и сознание», – президент АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» Татьяна Шумова.

    Организаторами проекта выступают Роскультцентр, Центр кинофестивалей и международных программ, агентство «Параллель» и музыкальное агентство mgmt.run при поддержке Фонда Президентских грантов. 


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