Мэрию Бишкека временно возглавил вице-мэр Киргизии Алмаз Бакетаев. Соответствующее решение принял Координационный совет.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее протестующие в Киргизии провозгласили новым «мэром» Бишкека кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева.

Ранее во вторник премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, новым главой правительства избран освобожденный из колонии оппозиционер Садыр Жарапов.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.