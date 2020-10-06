Путин: Почти все руководство Минобороны привилось от коронавируса

Почти все руководство российского министерства обороны привилось от коронавируса российской вакциной «Спутник V», заявил президент Владимир Путин.

«В моем окружении близкие мне люди, и близкие родственники мои вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает. Речь идет о десятках людей, это человек 50, из них у семь-восемь человек температура поднималась», – рассказал Путин, передает ТАСС.

Президент добавил, что «у нас почти все руководство Минобороны сделало прививку и других специальных служб».

Кроме того, глава государства отметил, что в середине октября планируется зарегистрировать еще одну российскую вакцину, разработанную новосибирским центром «Вектор».

«Надеюсь, что в середине этого месяца, в середине октября, буквально там через дней 10 <...> будет зарегистрирована еще одна российская вакцина, которая практически уже произведена. Работа над ней практически закончена», – цитирует Путина ТАСС.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.