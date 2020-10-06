Прогнозы о снижении распространения коронавируса в жару не оправдались

Прогнозы о том, что более теплые погодные условия снижают эффективность передачи COVID-19, не оправдались, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Прогнозы по поводу того, что более теплые условия снижают эффективность передачи COVID-19, не оправдались, все равно нужно дополнительное вмешательство для сдерживания распространения инфекции», – сказала Пшеничная на форуме «Дни вирусологии 2020», передает РИА «Новости».

Она уточнила, что высокая температура никак не повлияла на интенсивность передачи вируса, также как и высокая влажность.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия скоро выйдет на плато по коронавирусу, показатели прироста новых случаев будут выше весенних.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4082, Санкт-Петербурге – 411, Московской области – 347.