Политолог объяснил, что нарушили США при публикации переговоров Путина

Взгляд
6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США добили латвийскую банковскую систему

Банковская система Латвии хорошо начинала, но плохо кончила REUTERS/Ints Kalnins
Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Политолог объяснил, что нарушили США при публикации переговоров Путина

       6 октября 2020, 20:35
    Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Американцы нарушили негласные дипломатические нормы, опубликовав содержание бесед Клинтона и Путина, поскольку Путин остается действующим руководителем государства. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов, комментируя появление стенограмм переговоров Клинтона и Путина в открытом доступе в США.

    Обычно содержание дипломатических переговоров предают гласности лишь по двустороннему решению обеих сторон, чтобы не нанести ущерб ни действующим политикам, ни национальным интересам стран, отмечает замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    «В данном случае американцы нарушают не международное право, а обычаи международной дипломатии. Публикация может быть интерпретирована как вмешательство во внутриполитические дела России. В них может найдено то, что оппоненты Путина попытаются использовать против него. Поэтому в Москве вполне обоснованно выражают свое негативное отношение к подобным действиям США», – уверен эксперт.

    «Сегодня в США постоянно нарушаются общепринятые нормы дипломатических отношений. В данном случае, правда, речь идет не о хакинге, когда публикуются стенограммы телефонных переговоров Байдена с Порошенко, а о добровольной официальной публикации», – подчеркнул собеседник. Суслов напомнил, что ранее были обнародованы стенограммы беседы Клинтона с первым президентом России Борисом Ельциным. «Американские демократы выступают за большую открытость внешней политики. Это часть общего тренда», – полагает эксперт.

    Но Москве не следует в ответ публиковать стенограммы других российско-американских переговоров, содержание которых может оказаться «чувствительным» уже для самих политиков Вашингтона. «Подобный жест точно был бы представлен как очередное неприкрытое вмешательство в американские внутриполитические дела. А все эти разговоры о вмешательстве остаются главной причиной, по которой России и США сложно вести переговоры на профессиональном уровне – например, на такие необходимые темы, как стратегическая стабильность», – уверен Суслов.

    Напомним, на этой неделе СМИ обратили внимание на то, что на сайте президентской библиотеки Билла Клинтона обнародованы стенограммы его переговоров с зарубежными лидерами. Среди прочего была опубликована ранее стенограмма разговоров Клинтона с Путиным. Одна из бесед, к примеру, состоялась 6 сентября 2000 года – вскоре после гибели подлодки «Курск». В начале разговора Клинтон выразил соболезнования по этому поводу, а Путин признал, что у него не было хорошего варианта в сложившейся ситуации.

    В августе 2018 года президентская библиотека имени Билла Клинтона опубликовала стенограмму разговора Клинтона и Ельцина, состоявшегося в сентябре 1999 года. Первый российский президент назвал причины, по которым выбрал Путина своим преемником. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда отмечал, что с Кремлем публикацию стенограммы не согласовали. Песков подтвердил, что «существует практика рассекречивания записей бесед и телефонных разговоров». Однако, «как правило, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика», – говорил представитель Кремля.


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