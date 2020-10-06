Политолог объяснил, что нарушили США при публикации переговоров Путина

Американцы нарушили негласные дипломатические нормы, опубликовав содержание бесед Клинтона и Путина, поскольку Путин остается действующим руководителем государства. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов, комментируя появление стенограмм переговоров Клинтона и Путина в открытом доступе в США.

Обычно содержание дипломатических переговоров предают гласности лишь по двустороннему решению обеих сторон, чтобы не нанести ущерб ни действующим политикам, ни национальным интересам стран, отмечает замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«В данном случае американцы нарушают не международное право, а обычаи международной дипломатии. Публикация может быть интерпретирована как вмешательство во внутриполитические дела России. В них может найдено то, что оппоненты Путина попытаются использовать против него. Поэтому в Москве вполне обоснованно выражают свое негативное отношение к подобным действиям США», – уверен эксперт.

«Сегодня в США постоянно нарушаются общепринятые нормы дипломатических отношений. В данном случае, правда, речь идет не о хакинге, когда публикуются стенограммы телефонных переговоров Байдена с Порошенко, а о добровольной официальной публикации», – подчеркнул собеседник. Суслов напомнил, что ранее были обнародованы стенограммы беседы Клинтона с первым президентом России Борисом Ельциным. «Американские демократы выступают за большую открытость внешней политики. Это часть общего тренда», – полагает эксперт.

Но Москве не следует в ответ публиковать стенограммы других российско-американских переговоров, содержание которых может оказаться «чувствительным» уже для самих политиков Вашингтона. «Подобный жест точно был бы представлен как очередное неприкрытое вмешательство в американские внутриполитические дела. А все эти разговоры о вмешательстве остаются главной причиной, по которой России и США сложно вести переговоры на профессиональном уровне – например, на такие необходимые темы, как стратегическая стабильность», – уверен Суслов.

Напомним, на этой неделе СМИ обратили внимание на то, что на сайте президентской библиотеки Билла Клинтона обнародованы стенограммы его переговоров с зарубежными лидерами. Среди прочего была опубликована ранее стенограмма разговоров Клинтона с Путиным. Одна из бесед, к примеру, состоялась 6 сентября 2000 года – вскоре после гибели подлодки «Курск». В начале разговора Клинтон выразил соболезнования по этому поводу, а Путин признал, что у него не было хорошего варианта в сложившейся ситуации.

В августе 2018 года президентская библиотека имени Билла Клинтона опубликовала стенограмму разговора Клинтона и Ельцина, состоявшегося в сентябре 1999 года. Первый российский президент назвал причины, по которым выбрал Путина своим преемником. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда отмечал, что с Кремлем публикацию стенограммы не согласовали. Песков подтвердил, что «существует практика рассекречивания записей бесед и телефонных разговоров». Однако, «как правило, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика», – говорил представитель Кремля.