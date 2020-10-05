Рассекречен разговор Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»

Цифровая библиотека США Билла Клинтона обнародовала долгое время считавшуюся секретной стенограмму разговора российского лидера Владимира Путина с американским экс-президентом.

Беседа состоялась 6 сентября 2000 года после гибели подводной лодки «Курск». Согласно шапке документа, встреча Клинтона и Путина состоялась в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria, передает РИА «Новости».

В начале разговора Клинтон выразил соболезнования в связи с потерей «Курска», а Путин признал, что у него не было хорошего варианта в сложившейся ситуации.

«Я оказался между выбором плохого и еще худшего. Некоторые говорили мне, что, если бы я сразу послал субмарину и хотя бы попытался спасти людей, мои рейтинги бы поднялись. Такие вещи нельзя увязывать с пропагандой. Приоритет нужно отдавать действительному спасению людей», – приводятся слова главы российского государства.

Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» потерпел крушение 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров. В результате катастрофы погибли все 118 членов экипажа, находившиеся на борту субмарины.

Ранее бывший командующий флотилией подлодок вице-адмирал Олег Бурцев рассказал о первых часах после катастрофы атомного подводного крейсера «Курск».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Курск» хранит загадки и спустя 20 лет после катастрофы.