Пашинян позвонил Путину Лавров призвал Азербайджан к прекращению огня в Карабахе 5 октября 2020, 22:46 Текст: Антон Антонов

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщило российское ведомство. Российский министр «выразил серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися» боями и «ростом жертв среди мирного населения». Москва указала на «необходимость скорейшего прекращения огня», сообщается на сайте МИД России. Минская группа ОБСЕ намерена «продолжить содействовать возобновлению» переговоров «на основе базовых принципов нагорно-карабахского урегулирования». Россия подтвердила, что готова принять в Москве глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении «с участием сопредседателей Минской группы». Напомним, Азербайджан не согласился с заявлениями об отсутствии военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Главы МИД России, Франции и США осудили беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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