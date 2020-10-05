Лавров: В Charite не нашли следов боевых отравляющих веществ в анализах Навального

Медики берлинской клиники Charite, как и их российские коллеги, не нашли следов боевых отравляющих веществ в анализах блогера Алексея Навального, это сделали уже в лаборатории Бундесвера, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Да, они (врачи в Омске) не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике Бундесвера. Мы до сих пор не знаем: французы и шведы сами брали анализы или просто немцы им эти анализы передали. И то, что наши партнеры пытаются держать все втайне, как говорят у нас наводить тень на плетень, нас очень тревожит. Мы хотим добиться истины и будем ее добиваться», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Министр указал, что что омские врачи, когда передавали Навального германским коллегам, предоставили все результаты его анализов.

Лавров также вспомнил об эпизоде из 2016 года, когда на территории Германии возникла проблема с делом несовершеннолетней девочки с гражданством Германии России. Тогда германской стороной было возбуждено уголовное дело в связи с совершением преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, и один из двух обвиняемых получил реальный срок. «Когда мы озаботились судьбой этой девочки, ... просили наших немецких коллег объяснить, что же там с ней произошло, на нас обрушился такой шквал негодования, включая заявление (занимавшего тогда пост министра иностранных дел ФРГ) Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что Россия не должна вмешиваться во внутренние дела ФРГ, не должна использовать этот инцидент в пропагандистских целях», – добавил министр.

По мнению главы российского МИД, в этих двух эпизодах из российско-германских отношений прослеживается аналогия. «С российской гражданкой что-то произошло на территории ФРГ. Когда мы поинтересовались, попросили объяснений, нам сказали: это не ваше дело. ... Сейчас, когда мы просим объяснить наших немецких коллег, что они установили при анализе биоматериалов Навального, нам говорят: идите в Организацию по запрещению химического оружия», – указал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что расследование ситуации с блогером Алексеем Навальным – это издевательство над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции.

Напомним, МИД ФРГ отказал посольству России в консульском доступе к блогеру Алексею Навальному. В свою очередь в МИД России напомнили, что не получила отклика и инициатива руководителей депутатских «групп дружбы» в Госдуме и бундестаге о проведении «конструктивного и беспристрастного расследования» инцидента.

Тем временем в Германии заявили о связи возможных санкций против России с выводами ОЗХО. До этого Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.