В ОП предложили запретить использование госорганами аккаунтов в зарубежных соцсетях

Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций подготовила пакет предложений для Федерального собрания по регулированию соцмедиа в России.

«Мы считаем, что должен появиться запрет на сделки государственных органов и государственных компаний с такими корпорациями как Google, Facebook, Twitter. Начиная от размещения там рекламы до закупок товаров и услуг. Эти запреты могут быть приостановлены, когда корпорации начнут выполнять российские законы, пока мы этого не видим», – сказал первый зампред комиссии ОП Александр Малькевич в ходе круглого стола по регулированию соцмедиа в России.

Он отметил, что должен быть введен запрет на проведение прямых платежей в адрес этих иностранных компаний. «То есть платежи должны осуществляться только в адрес российских филиалов и представительств. У каждой платформы интернет и IT-компании, работающей на российском рынке, должно быть свое представительство или филиал, зарегистрированный в России с российским гражданином во главе, чтобы они платили здесь налоги, работали в российском правовом поле и получали эти денежные переводы», – подчеркнул он, передает ТАСС.

По его словам, комиссия предлагает законодателям «ввести запрет на скачивание и установку иностранных приложений на устройства чиновников, а также запрет на государственные закупки оборудования с предустановленными приложения зарубежных компаний».

«Ну и напрашивается запрет на любые аккаунты госорганам в зарубежных социальных сетях. Категорически неправильно вкладывать государственные деньги, усилия людей, работающих в структурах власти, для того, чтобы развивать площадки, которые нам не принадлежат. И мы знаем, что огромное количество случаев, когда аккаунты удаляются на платформе Instagram, в том числе и у чиновников, и у СМИ РФ, а они после этого заводят новые аккаунты и их снова удаляют - это какая-то ерунда полная получается за госсчет», – отметил член ОП.

Он добавил, что также должен быть введен строгий запрет на использование и передачу персональных данных граждан России иностранными компаниями.

В свою очередь директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина в ходе круглого стола предложила запретить демонстрацию потребления наркотических средств в социальных сетях.

«Нас очень сильно беспокоит увеличение количества информации, связанной с продажей и пропагандой наркотиков среди детей в социальных сетях. Волонтеры нашей организации ежедневно выявляют тысячи таких публикаций, но, к сожалению, не всегда удается добиться того, чтобы эта информация была внесена в реестр запрещенных сайтов», – отметила Мизулина.

По ее словам, чаще всего это касается крупных пабликов в соцсетях от 200 тыс. подписчиков и более. «Мы предлагаем дополнить часть 1 статьи 46 федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и уточнить в этом законе определение понятия пропаганды употребления наркотических средств и установить запрет к демонстрации потребления детьми и взрослыми подобных наркотических средств, а также установить запрет пропаганды преимущества положительных эффектов от употребления наркотиков», – добавила она.

Мизулина подчеркнула, что также необходимо ввести в российском законодательстве «дополнительные обязанности для соцсетей и мессенджеров по модерации деструктивного контента, то есть контента, который запрещен или ограничен к распространению на территории РФ». «Мы считаем, что они должны самостоятельно такой контент выявлять, потому что кроме них никто не знает, где он на их платформах находится, кто его распространяет, в каких целевых аудиториях и зачем», – сказала она.

Член ОП считает, что важно усиливать профилактическую составляющую регулирования социальных сетей, потому что «все дети так или иначе пользуются гаджетами на постоянной основе». «Многие из них проводят там более пяти-шести часов в сутки в своих устройствах, просматривают свои страницы в соцсетях. И очень важно им объяснять о тех рисках, о тех проблемах, с которыми они могут столкнуться, используя эти устройства и интернет в целом. Мы полагаем, что уроки безопасного интернета или уроки цифровой грамотности должны на постоянной основе войти в школьную программу. Эта тема крайне актуальна и таким образом мы можем модернизировать существующие уроки, например, информатики», – добавила она.

Малькевич отметил, что по итогам круглого стола «комиссия ОП выйдет со списком этих предложений в Федеральное собрание РФ». «Мы едины в том, что политика иностранных интернет-платформ по отношению к России, российским пользователям, обычным гражданам и СМИ недопустима. Она требует незамедлительной и жесткой реакции со стороны государства», – заключил он.