Губернатор Камчатки раскрыл результаты проверки реки Налычева

Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в устье реки Налычева, впадающей в загрязненную акваторию Тихого океана на Камчатке, находится в норме, заявил губернатор региона Владимир Солодов.

«Вчера мы провели исследования. Сегодня будет направлен еще один экспедиционный катер с экологами. Кроноцкий заповедник его организовывает как заинтересованное экологическое сообщество. Пробы там тоже взяты, визуальный осмотр проведен. Результаты расширенных проб мы ждем. Те пробы, которые общие, показывают отсутствие превышения предельно-допустимой концентрации», – пояснил Солодов, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, по словам врио министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексея Кумарькова, река Налычева протекает по природному парку «Налычево».

«Это особо охраняемая природная территория. Там нет и никогда не было никаких техногенных объектов. Мы живем в горном, вулканическом регионе. Любая река, особенно горная, всегда выносит шлейф мутности из осадочных и прочих пород. Связано это с разрушением рыхлого слоя русла, и реки этот обломочный материал выносят», – сказал Кумарьков.

Он также отметил, что в министерстве есть фотографии реки Налычева, сделанные в этом году, и аналогичные снимки прошлого года. Они идентичны.

«Если вы посмотрите на снимки из космоса любой реки, включая Амазонку, то увидите, что там шлейф мутности распространяется на сотни километров в океан. Это абсолютно естественный процесс. Поэтому я уверен, что в реке Налычева никаких ядов нет и их никто никогда не найдет», – добавил Кумарьков.

Кроме того, Солодов сообщил, что власти Камчатки рассматривают три причины, которые могли привести к сложной экологической ситуации на побережье полуострова.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно? Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию», – отметил Солодов.

Третья возможная причина – сейсмическая активность, связанная с «вулканическими проявлениями», заключил губернатор.

Он также добавил, что результаты более точных исследований проб, оправленных во Владивосток и Москву, появятся к середине дня понедельника по столичному времени.

В понедельник в связи с ситуацией, сложившейся на Халактырском пляже, в Камчатском крае начал работу кол-центр по вопросам своевременного реагирования на экологическую обстановку.

В воскресенье Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга. Он также поблагодарил сообщивших о загрязнении вод Тихого океана серферов.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В то же время Камчатгидромет сообщил, что загрязнение на Камчатке произошло в придонном слое океана, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам. В связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело.