Губернатор Камчатки поблагодарил сообщивших о загрязнении вод Тихого океана серферов

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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

Украина готова сегодня поддерживать Азербайджан на разных площадках Aziz Karimov/AP/ТАСС
Украина предложила Азербайджану свои услуги в урегулировании военного обострения в Нагорном Карабахе. Ранее Киев занимал более взвешенную позицию и удерживался от явного крена в сторону одного из участников затяжного конфликта. Позиция Украины по Нагорному Карабаху говорит о желании президента Владимира Зеленского противостоять России. Чем Киев может помочь Баку? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Ирину Славину сжег психоз

Дмитрий Ольшанский, публицист
Наша intelligentsia сейчас рассказывает о том, что несчастная больная женщина, которая убила себя в Нижнем Новгороде – это героиня борьбы с режимом, сочиняет про нее торжественные слова и пытается доказать, что эта ужасная история – это политика, подвиг, а вовсе не психиатрия. Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Губернатор Камчатки поблагодарил сообщивших о загрязнении вод Тихого океана серферов

    4 октября 2020, 13:43

    Текст: Алина Назарова

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с общественниками, которая прошла на берегу Халактырского пляжа, выразил благодарность серферу Антону Морозову, который сообщил о загрязнениях воды.

    На встрече с главой региона Морозов сообщил, что впервые за 15 лет увидел пляж в таком состоянии. Кроме того, он выразил беспокойство о здоровье спортсменов, людей, находившихся в этом районе, а также морских обитателей, сообщает официальный сайт Камчатки.

    «Мы пока тоже ничего не можем подтвердить. У нас есть только наши наблюдения, заключения врачей о химических ожогах глаз, начиная с лёгкой степени и заканчивая II и I. Буквально вчера дали заключение девушке, которая уже две недели не заходит в воду, а живёт на берегу. У нас также есть жалобы людей, которые просто гуляют на пляже: это было после шторма, когда с берега было видно, что вода стала жёлто-зелёного цвета. Некоторые люди говорят о том, что это цветут ядовитые водоросли, но на моей памяти такое впервые. Это определённо какая-то химия, поэтому, в первую очередь, надо выяснить что это и откуда. Нам нужно понимать, что будет с нашим здоровьем, со здоровьем животных», — сказал Морозов.

    В свою очередь губернатор сообщил, что первые обращения в его адрес начали поступать 29 сентября. «В тот же день были даны поручения всем ответственным краевым структурам, также я обратился с просьбой к федеральным коллегам, которые тоже участвуют со мной в совещании, чтобы по линии каждого ведомства была проведена работа по анализу обстановки, выявлению причин возникновения и принятию необходимых мер для устранения загрязнений. Мы исходим из того, что факт загрязнения был, поскольку есть обоснованные обращения жителей в больницы», – рассказал Солодов.

    Он призвал всех, у кого после нахождения в воде даже немного ухудшилось состояние здоровья, обратиться в терапевтическое отделение Камчатской краевой больницы, где круглосуточно работает дежурный окулист.

    Солодов также подчеркнул, что несмотря на тот факт, что результаты анализов проб, проведенных на территории полуострова, не показали опасной концентрации веществ, которые могли бы привести к такому воздействию на организм, и на сегодняшний день после посещения всех вызывающих опасение точек, визуально следов загрязнения не обнаружено, это не значит, что загрязнения нет. Вся необходимая работа будет проводиться до тех пор, пока все уполномоченные органы официально не зафиксируют факт полного отсутствия негативного влияния на здоровье жителей и гостей Камчатского края.

    Кроме того, Солодов призвал наладить эффективное взаимодействие всех ответственных структур за охрану и контроль за состоянием природы. Такое заявление глава региона сделал по итогам осмотра побережья бухты Малая Лагерная, где был зафиксирован выброс мелких морских животных и морских ежей.

    «Мы должны сделать выводы по характеру взаимодействия всех ответственных структур за охрану и контроль за состоянием природы. За эти вопросы у нас много ведомств отвечают: Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и другие. А в итоге взаимодействие не всегда выстроено на должном уровне. До сих пор у нас нет лабораторных исследований, которые были взяты 7 дней назад. Недопустимая ситуация. Будем ускоряться и выстраивать новый алгоритм взаимодействия. Хочу обратить внимание, что океан, конечно, – это мощная сила. Он самоочищается, и в целом ситуация внешне выглядит благополучно. Но то, что сейчас происходит говорит о том, что у нас системная проблема. Мы должны сделать выводы по характеру взаимодействия всех ответственных структур за охрану и контроль за состоянием природы», – сказал Солодов.

    Он подчеркнул, что ситуация улучшается. «Визуально она становится лучше, и мы понимаем, что сейчас в целом тенденция к очистке идет. Но мы должны сделать выводы из сложившейся ситуации и, самое главное, удостовериться в том, что же было первоисточником, чтобы она не повторилась впредь и чтобы быть уверенными, что здоровью наших жителей ничего не угрожает», – добавил губернатор.

    Тем временем врио заместителя руководителя Дальневосточного регионального управления Росприроднадзор Оксана Снижко сообщила, что Росприроднадзор расширяет территорию поиска источника загрязнения прибрежных вод Тихого океана.

    «После получения информации, безусловно, нами были проведены обследования, в первую очередь, Халактырского пляжа, бухты Малая Лагерная, где были зафиксированы факты гибели водных биологических ресурсов. Визуально береговая полоса, водные объекты никаких признаков загрязнений не имеют. Ни разливов нефтепродуктов, ни каких-то отходов нами найдено не было. Произведен отбор проб, 1 и 2 сентября, предварительные данные по общему анализу уже говорят о том, что никаких превышений допустимых концентраций рыбохозяйственного значения не выявлено. Однако по бухте Малая Лагерная пока результаты не готовы. Мы продолжаем работать, вчера были отобраны пробы воды повторно на Халактырском пляже и в устьевой части реки Таенка. Мы расширяем свой диапазон поиска источника негативного воздействия на окружающую среду», – сказала Снижко.

    Ранее Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга.

    В то же время Камчатгидромет сообщил, что загрязнение на Камчатке произошло в придонном слое океана, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам. В связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело.

    Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

    Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.


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