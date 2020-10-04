Губернатор Камчатки поблагодарил сообщивших о загрязнении вод Тихого океана серферов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с общественниками, которая прошла на берегу Халактырского пляжа, выразил благодарность серферу Антону Морозову, который сообщил о загрязнениях воды.

На встрече с главой региона Морозов сообщил, что впервые за 15 лет увидел пляж в таком состоянии. Кроме того, он выразил беспокойство о здоровье спортсменов, людей, находившихся в этом районе, а также морских обитателей, сообщает официальный сайт Камчатки.

«Мы пока тоже ничего не можем подтвердить. У нас есть только наши наблюдения, заключения врачей о химических ожогах глаз, начиная с лёгкой степени и заканчивая II и I. Буквально вчера дали заключение девушке, которая уже две недели не заходит в воду, а живёт на берегу. У нас также есть жалобы людей, которые просто гуляют на пляже: это было после шторма, когда с берега было видно, что вода стала жёлто-зелёного цвета. Некоторые люди говорят о том, что это цветут ядовитые водоросли, но на моей памяти такое впервые. Это определённо какая-то химия, поэтому, в первую очередь, надо выяснить что это и откуда. Нам нужно понимать, что будет с нашим здоровьем, со здоровьем животных», — сказал Морозов.

В свою очередь губернатор сообщил, что первые обращения в его адрес начали поступать 29 сентября. «В тот же день были даны поручения всем ответственным краевым структурам, также я обратился с просьбой к федеральным коллегам, которые тоже участвуют со мной в совещании, чтобы по линии каждого ведомства была проведена работа по анализу обстановки, выявлению причин возникновения и принятию необходимых мер для устранения загрязнений. Мы исходим из того, что факт загрязнения был, поскольку есть обоснованные обращения жителей в больницы», – рассказал Солодов.

Он призвал всех, у кого после нахождения в воде даже немного ухудшилось состояние здоровья, обратиться в терапевтическое отделение Камчатской краевой больницы, где круглосуточно работает дежурный окулист.

Солодов также подчеркнул, что несмотря на тот факт, что результаты анализов проб, проведенных на территории полуострова, не показали опасной концентрации веществ, которые могли бы привести к такому воздействию на организм, и на сегодняшний день после посещения всех вызывающих опасение точек, визуально следов загрязнения не обнаружено, это не значит, что загрязнения нет. Вся необходимая работа будет проводиться до тех пор, пока все уполномоченные органы официально не зафиксируют факт полного отсутствия негативного влияния на здоровье жителей и гостей Камчатского края.

Кроме того, Солодов призвал наладить эффективное взаимодействие всех ответственных структур за охрану и контроль за состоянием природы. Такое заявление глава региона сделал по итогам осмотра побережья бухты Малая Лагерная, где был зафиксирован выброс мелких морских животных и морских ежей.

«Мы должны сделать выводы по характеру взаимодействия всех ответственных структур за охрану и контроль за состоянием природы. За эти вопросы у нас много ведомств отвечают: Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и другие. А в итоге взаимодействие не всегда выстроено на должном уровне. До сих пор у нас нет лабораторных исследований, которые были взяты 7 дней назад. Недопустимая ситуация. Будем ускоряться и выстраивать новый алгоритм взаимодействия. Хочу обратить внимание, что океан, конечно, – это мощная сила. Он самоочищается, и в целом ситуация внешне выглядит благополучно. Но то, что сейчас происходит говорит о том, что у нас системная проблема. Мы должны сделать выводы по характеру взаимодействия всех ответственных структур за охрану и контроль за состоянием природы», – сказал Солодов.

Он подчеркнул, что ситуация улучшается. «Визуально она становится лучше, и мы понимаем, что сейчас в целом тенденция к очистке идет. Но мы должны сделать выводы из сложившейся ситуации и, самое главное, удостовериться в том, что же было первоисточником, чтобы она не повторилась впредь и чтобы быть уверенными, что здоровью наших жителей ничего не угрожает», – добавил губернатор.

Тем временем врио заместителя руководителя Дальневосточного регионального управления Росприроднадзор Оксана Снижко сообщила, что Росприроднадзор расширяет территорию поиска источника загрязнения прибрежных вод Тихого океана.

«После получения информации, безусловно, нами были проведены обследования, в первую очередь, Халактырского пляжа, бухты Малая Лагерная, где были зафиксированы факты гибели водных биологических ресурсов. Визуально береговая полоса, водные объекты никаких признаков загрязнений не имеют. Ни разливов нефтепродуктов, ни каких-то отходов нами найдено не было. Произведен отбор проб, 1 и 2 сентября, предварительные данные по общему анализу уже говорят о том, что никаких превышений допустимых концентраций рыбохозяйственного значения не выявлено. Однако по бухте Малая Лагерная пока результаты не готовы. Мы продолжаем работать, вчера были отобраны пробы воды повторно на Халактырском пляже и в устьевой части реки Таенка. Мы расширяем свой диапазон поиска источника негативного воздействия на окружающую среду», – сказала Снижко.

Ранее Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга.

В то же время Камчатгидромет сообщил, что загрязнение на Камчатке произошло в придонном слое океана, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам. В связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.