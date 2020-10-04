Стали известны подробности загрязнения воды у берегов Камчатки

Загрязнение на Камчатке произошло в придонном слое океана, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Камчатгидромет).

«Сложившаяся на прошлой неделе ситуация свидетельствует о том, что загрязнение было в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу», – приводит пресс-служба слова начальника Камчатгидромета Веры Поляковой, передает РИА «Новости».

Она также сообщила, что изначально пробы воды отбирались на поверхности, однако на следующей неделе специалисты планируют провести повторные исследования.

«Пробы мы отбирали на поверхности, поэтому на следующей неделе планируем выезд для отбора проб на удалении от берега по всей толще воды, то есть на поверхности, в середине и в придонном слое. Также планируем выехать комиссионно в устья рек совместно с Росприроднадзором и МЧС, чтобы также отобрать пробы», – отметила Полякова.

Кроме того, Полякова выразила мнение, что морские животные на побережье Тихого океана на Камчатке не могли погибнуть из-за шторма: вероятно, причиной этого стало загрязнение, а затем их останки выбросило на берег.

Она отметила, что с 28 на 29 сентября Камчатка действительно находилась в зоне действия циклона, а в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах фиксировался ветер скоростью более 25 метров в секунду.

«Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты. Шторма в это время для Камчатки не редкость: бывали и более сильные шторма», – добавила Полякова.

В свою очередь руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков сообщил, что обследование рек, впадающих в Авачинский залив на Камчатке, запланировано на 5 октября.

Он отметил, что 4 октября специалистами территориального управления, совместно с представителями КамчатНИРО, был повторно обследован Халактырский пляж, бухты Малая, Средняя и Большая Лагерная, бухта Спасения.

«Взяты пробы воды, песка, биоматериалов из выбросов гидробионтов – по восемь проб в каждой точке. Часть этих проб в ближайшее время будет передана в Москву, где имеется больше возможностей для проведения тщательного анализа», – сказал Клоков.

«На 5 октября запланировано обследование рек, впадающих в Авачинский залив: Налычева, Таенка, Сухая и ряда других. Будут взяты пробы воды, песка, возможных выбросов гидробионтов», – добавил он.

Руководитель пресс-службы ведомства подчеркнул, что специалисты Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства ведут постоянный мониторинг экологической обстановки в районе Халактырского пляжа и прилегающих к нему территорий с момента появления первых сообщений от жителей региона.

«Возбуждено административное дело по признакам нарушения статьи 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил Клоков.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело.

В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.