Предложено создать единую систему экологического мониторинга Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга.

«Та ситуация, которая сейчас имеет место, показывает, что у нас [налицо] системная проблема. Мы узнаем о состоянии окружающей среды из сообщений неравнодушных людей, серферов, блогеров. Большое спасибо всем, кто такие сигналы дает, мы их все очень внимательно отрабатываем. Но ненормально, что в государстве нет системы оперативного мониторинга. У нас есть возможности дистанционного зондирования Земли, спутниковых снимков, аэрофотосъемки, но они не собраны воедино. По итогам сегодняшней ситуации я буду выходить с предложением, чтобы такая система для Камчатки была создана», – приводит слова Солодова ТАСС.

Губернатор Камчатского края указал на необходимость сделать из сложившейся ситуации выводы и выяснить, что было первоисточником загрязнения.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.