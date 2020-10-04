После загрязнения воды на Камчатке возбуждено дело

В связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Как сообщает пресс-служба Яровой, она, находясь на Камчатке с рабочим визитом, получила информацию о ситуации на Халактырском пляже и выехала туда вместе с главой региона Владимиром Солодовым. Депутат обсудила происходящее с учеными и специалистами и договорилась об исследовании проб воды, микроорганизмов, водорослей и песка, передает РИА «Новости».

«Четвертого октября Ирина Яровая лично доставит с Камчатки в Москву забранные строго по технологии пробы, которые в столичном аэропорту будут переданы специалистам РАН, Роспотребнадзора и Росприроднадзора», – говорится в сообщении пресс-службы Яровой.

Депутат отметила важность того, что РАН исследует космическую аэросъемку, и вся акватория будет рассмотрена в высоком разрешении за большой период времени.

Яровая также сообщила, что связалась с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым, после чего сотрудники Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты для обследования и отбора проб гидробионтов.

«Кроме того, докладываю: было возбуждено административное производство по признакам правонарушения по статье 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта»)», – цитирует пресс-служба Яровую.

По мнению парламентария, местные надзорные органы не приняли надлежащие меры, хотя именно их реакция должна была быть незамедлительной.

«То, что до настоящего времени не организована работа по должному исследованию проб, оцениваю чрезвычайно негативно, и буду обсуждать этот вопрос с курирующим вице-премьером правительства России Викторией Абрамченко и генеральным прокурором России», – добавила депутат.

Она заявила, что нормативные документы, касающиеся действий надзорных ведомств в подобных ситуациях, должны быть пересмотрены.

Кроме того, стало известно, что пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву с загрязненного побережья Камчатки, общий вес груза составил 250 килограммов.

«В час дня 4 октября самолетом в Москву отправлены пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков, животных. Это 250 килограммов груза, который в столице встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии. Работать с материалами будут специалисты с мировым именем», – сообщается на официальном сайте Камчатского края.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.