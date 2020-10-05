Колл-центр по вопросам экологической обстановки создан на Камчатке

В связи с ситуацией, сложившейся на Халактырском пляже, в Камчатском крае начал работу колл-центр по вопросам своевременного реагирования на экологическую обстановку.

В случае ухудшения здоровья либо обнаружения выброшенных на берег водных обитателей жителей и гостей края просят незамедлительно звонить по телефону горячей линии +7 962 216 37 52. Время работы колл-центра – круглосуточно, сообщается на официальном сайте Камчатки.

Тем временем губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в настоящее время прорабатывается несколько версий, которые могли послужить причиной экологической ситуации, сложившейся на берегу Тихого океана.

«Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, – версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ. Ученые говорят о том, что это также может быть связано с природными явлениями, с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию. Прорабатывается версия, связанная и с сейсмической активностью. Но сейчас говорить о какой-то конкретной версии у нас нет оснований. Мы ждём расширенных результатов проб», – сказал Солодов.

Он также отметил, что сейчас, по сравнению с предыдущими результатами проб, показатели загрязнения значительно снизились. Превышение допустимых норм на данный момент зафиксированы только в бухте Малая Лагерная.

«Есть новые исследования Роспотребнадзора, которые делаются у нас на Камчатке. Как мы озвучивали ранее, на прошлой концентрация нефтепродуктов превышала допустимые значения в несколько раз. В частности, по пробам, взятым 3 октября в бухте Лагерная, были обнаружены превышения предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам в семь-девять раз. При этом в динамике показатели существенно снижаются. Это тоже вчера неоднократно озвучивали, что океан имеет уникальную способность к самоочистке. Так, на вчерашний день пробы, взятые в тех же местах, показывают превышение всего в 1,2 раза, то есть практически находятся в норме. В остальных точках этот показатель находится в пределах нормы, в том числе и на Халактырском пляже», – сообщил глава региона.

Он также отметил, что в исследованиях Роспотребнадзора оцениваются санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и радиохимические показатели. Кроме того, были проведены измерения гамма-фона во всех контрольных точках. Исследования не показали отклонений от нормы. Для более точного анализа пробы направлены в лабораторный центр федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ранее Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга. Он также поблагодарил сообщивших о загрязнении вод Тихого океана серферов.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В то же время Камчатгидромет сообщил, что загрязнение на Камчатке произошло в придонном слое океана, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам. В связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.