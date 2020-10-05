В США сообщили о захватывающем Россию «ядовитом пришельце»

Американская газета New York Times сообщила о «инопланетном» борщевике, который «захватывает» все большие площади на российских территориях.

«Россия – самая большая страна на Земле, и государство, и люди гордятся размером своей территории – «от южных морей до полярного края», как говорится в государственном гимне. В эту громадность России в последние десятилетия проникла инопланетная сила: гигантский борщевик», пишет New York Times.

В материале отмечается, что ядовитый сок этого растения может вызвать ожоги третьей степени и слепоту, а через заросли борщевика невозможно пройти без костюма химзащиты, передает РИА «Новости».

Издание напоминает, что изначально растение произрастало на Кавказе. После Великой Отечественной войны во время восстановления сельского хозяйства страны советские агрономы решили использовать быстрорастущий борщевик для корма скоту. Растение стали выращивать по всей стране, но к 1980-ым годам выяснилось, что оно отрицательно влияет на вкус коровьего молока. Однако к этому моменту сдержать неконтролируемое распространение борщевика было уже невозможно.

Одно растение производит до 100 тыс. семян и быстро вытесняет низкие луговые растения центральной части России. Как указывает издание, борщевик ежегодно увеличивает площадь захваченных им территорий на 10%.

В июле Мосгордума приняла закон об административной ответственности за неубранный борщевик на земельных участках, предполагающий штрафы до 5 тыс. рублей для физлиц.

В феврале Совет Федерации направил в Минюст предложения к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на дачных и приусадебных участках.

Тем временем, в мае наводнения и теплая погода в Великобритании поспособствовали распространению завезенного из России в начале XIX века борщевика, который стал «самым опасным растением» страны.