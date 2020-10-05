Алиев отверг утверждение о невозможности военного решения конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не может согласиться с мнением об отсутствии военного решения конфликта в Нагорном Карабахе.

«Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения.<...> Я с этим не согласен», – передает слова Алиева РИА «Новости».

Президент Азербайджана заявил, что за 28 лет переговоров международное сообщество не смогло предоставить политического урегулирования ситуации в Карабахе.

«Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, [то] Азербайджан сделает это сам», – заявил Алиев в интервью каналу Al Arabiya.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что Европе при неверной оценке ситуации в Нагорном Карабахе следует «ожидать Турцию возле Вены».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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