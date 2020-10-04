Пашинян посоветовал Европе ждать Турцию «возле Вены»

Европе при неверной оценке ситуации в Нагорном Карабахе следует «ожидать Турцию возле Вены», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Bild. Нагорный Карабах и Армения сейчас «стали фронтом цивилизации», подчеркнул он.

«Я ожидаю четкой позиции (от Германии – прим. ВЗГЛЯД). Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию возле Вены», – приводит его слова РИА «Новости».

«Проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии», – отметил премьер Армении.

По его словам, нынешняя эскалация в Нагорном Карабахе имеет международное значение по трем причинам. «Во-первых, потому что, как я уже сказал, Турция вербует и перевозит из Сирии террористов для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией. Во-вторых, в этот процесс вовлечена турецкая армия. Это показывает империалистическую политику Турции, действия которой направлены на восстановление «турецкой империи», – сказал Пашинян.

Вовлеченность Анкары в конфликт в Нагорном Карабахе, уверен Пашинян, свидетельствует о намерении Турции продолжить геноцид армянского населения. «...Я считаю, через 100 лет Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить геноцид армян», – заявил премьер республики.

Ранее Пашинян обвинял Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии.

В воскресенье правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием принять промежуточные меры в отношении Турции в связи с предполагаемым участием этой страны в боевых действия против населения Армении.

МИД России ранее выражал глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь также заявлял о переброске боевиков джихадистских группировок из Сирии в Карабах при непосредственном участии Турции.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.