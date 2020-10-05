Генпрокурор США решил самоизолироваться

Министр юстиции – генеральный прокурор США Уильям Барр некоторое время будет сохранять режим самоизоляции после выявления нового коронавируса у американского лидера Дональда Трампа, сообщила телекомпания CNN.

По словам пресс-секретаря Минюста США Керри Кьюпек, генпрокурор США «на данный момент» придерживается режима карантина, однако намерен в скором времени вернуться к выполнению своих обязанностей в полном объеме. По ее оценкам, Барр собирается вернуться на работу в середине недели, передает ТАСС.

По данным представителя Минюста, с того момента, как стало известно о заражении Трампа, Барр четырежды сдавал тест на наличие инфекции, в том числе один раз в воскресенье. Результаты всех тестов оказались отрицательными.

Накануне стало известно, что личный помощник президента США Дональда Трампа Ник Луна, сопровождавший американского лидера в большинстве поездок, заразился коронавирусом.

В минувшую субботу стало известно, что коронавирусом заразился глава предвыборного штаба Трампа Уильям Степин. Коронавирус также диагностировали у бывшей советницы главы Белого дома Келлиэнн Конуэй. Кроме того, коронавирус выявили у нескольких американских сенаторов из Республиканской партии.

Напомним, в минувшую пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием Трампа. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Врачи приняли решение начать лечение препаратом «Ремдесивир».

Позже появились сведения, что американский лидер до госпитализации получал кислородную поддержку. В воскресенье Белый дом признал, что Трамп до госпитализации испытывал резкое снижение уровня насыщения крови кислородом.

В команде врачей Трампа допустили, что президент США может быть выписан в понедельник.

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