Армения задержала иностранцев по подозрению в шпионаже

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о задержании иностранных граждан, которые подозреваются в шпионаже и подстрекательстве к шпионажу граждан Армении.

«Благодаря результативной службе полиции Армении и бдительности граждан, по подозрению в шпионаже задержаны иностранные граждане», – передает ТАСС сообщение спецслужбы.

Как утверждается, задержанные занимались «сбором сведений о военной технике, принадлежащей ВС Армении, транспортировке вооружений, мест дислокации воинских частей, а также о мобилизуемых в условиях военного положения и их количестве», передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что подозреваемые были задержаны еще в пятницу, 2 октября.

Отмечается, что проводятся широкомасштабные оперативно-разыскные мероприятия для полноценного раскрытия преступления, установления личностей других причастных к делу иностранцев и граждан Армении, а также их уголовного преследования.

В сообщении не говорится о количестве задержанных и их гражданстве.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.