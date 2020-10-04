Медики из Франции прибыли в Нагорный Карабах

Французские медики-добровольцы прибыли в Нагорный Карабах для оказания медпомощи пострадавшим, сообщил советник главы Минздрава Армении Ашот Саркисян.

«Из Франции прибыли медики-добровольцы и сейчас находятся в одном из приграничных медцентров», – говорится в сообщении на странице Саркисяна в Facebook.

По его словам, медики купили билеты сразу же, как только узнали о боевых действиях в Карабахе, потому что должны быть «рядом с армянами».

На кадрах видна их встреча с министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.