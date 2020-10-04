В Армении оценили ситуацию на линии соприкосновения в Карабахе

Армия обороны Карабаха уверенно контролирует ситуацию на линии соприкосновения, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«В данный момент по всей протяженности границы ведутся позиционные бои. Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию», – приводит слова Степаняна РИА «Новости».

Пресс-секретарь министерства обороны Армении также сообщила, что в 19.26 субботы Азербайджан подверг ракетному обстрелу Степанакерт.

Накануне в парламенте Армении сообщили, что в субботу вечером столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД