На автомобили в России начнут выдавать электронные паспорта

Ввезенные в Россию автомобили будут регистрироваться в ГИБДД только по электронным паспортам, рассказали в Госавтоинспекции.

«Со 2 ноября 2020 года все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории России, произведенные на ее территории либо ввозимые из иностранных государств -членов Евразийской экономической комиссии могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, в Белоруссии, Казахстане и Киргизии до 31 декабря 2021 года есть возможность оформления паспортов автомобилей по форме и в соответствии с правилами, установленными в этих республиках. При этом, если они будут ввозиться в Россию после 1 ноября, на них все равно будет нужно оформить электронный паспорт.

«Данное оформление может быть осуществлено как уполномоченными органами этих государств, которые также являются участниками системы электронных паспортов, так и уполномоченными органами и организациями России», – уточнили в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что обязательная замена паспортов транспортных средств, оформленных ранее в России на бумажных носителях, не нужна.

В начале января стало известно, что Минкомсвязь и МВД разрабатывают новый бесплатный сервис, который позволит оформлять электронный договор купли-продажи автомобилей через портал госуслуг.