В России появятся электронные договоры купли-продажи авто

Минкомсвязь и МВД разрабатывают новый бесплатный сервис, который позволит оформлять электронный договор купли-продажи автомобилей через портал госуслуг.

О подготовке новой услуги для покупателей автомобилей «Коммерсанту» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. Прежде всего новый сервис даст возможность потенциальному покупателю ознакомиться с параметрами и историей автомобиля. После этого на портале госуслуг можно сформировать электронный договор купли-продажи (ДКП), который автоматически заполняется данными о продавце, покупателе и транспортном средстве. Заверяется договор простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет.

«На основе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим. Сведения о ДКП будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг», – пояснил Паршин.

В настоящее время для продажи автомобиля используются бумажные ДКП: шаблоны есть в Сети, нотариальное заверение необязательно. Рекомендуется заполнить три варианта, один из которых нужно передать в ГИБДД. Ежегодно подразделения фиксируют 3,5 млн регистрационных действий, связанных со сменой автовладельца. Сотрудники ГИБДД регулярно сталкиваются с неправильно и с поддельными ДКП. После многочисленных обращений граждан Госавтоинспекция предложила Минкомсвязи разработать новый электронный сервис, в ведомстве эту идею поддержали.

На первом этапе новый сервис будет доступен только физлицам. Официально срок его запуска власти не называют, но, по данным издания, речь идет о 2020 годе.