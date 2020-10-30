Трамп нацелился на победу в «колеблющихся» штатах

Президент США Дональд Трамп рассчитывает победить на выборах в «колеблющихся» штатах, в которых до последнего момента существует неопределенность победы какого-либо кандидата.

«Есть различные расклады, которые могут привести нас к магическому числу 270 (необходимое для победы количество голосов членов коллегии выборщиков). Конечно, мы бы хотели победить в Пенсильвании. Также мы видим, что есть прогнозы, сулящие нам победу в Неваде и Аризоне, некоторых штатах Среднего Запада», – цитирует ТАСС директора Белого дома по стратегическим коммуникациям Алиссу Фарах.

Отмечается, что победа в Пенсильвании принесет кандидату 20 голосов выборщиков, в Неваде – шесть голосов, в Аризоне – 11.

На предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США к 27 октября досрочно проголосовали свыше 70 млн американцев. На выборах 3 ноября будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Американский лидер Дональд Трамп досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».

Между тем букмекеры предсказали победу на выборах кандидату от Демократической партии Джо Байдену.