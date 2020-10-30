Выявлено опасное влияние коронавируса на сердце

Ученые заявили, что серьезные проблемы с сердцем наблюдаются почти у половины людей, переболевших COVID-19. Медики фиксируют воспаление тканей сердца даже у тех, кто перенес коронавирус бессимптомно.

Одними из первых о вероятных осложнениях на сердце после COVID-19 заговорили китайские специалисты. В марте они обследовали 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом и примерно у 20% обнаружили серьезные повреждения сердечной мышцы. Кроме того, они привели данные, что в реанимационном отделении одной из уханьских больниц аритмию диагностировали у 44% пациентов. В исследовании немецких ученых следы нового коронавируса выявлены в тканях сердца более чем 60% умерших от COVID-19. По данным специалистов из Германии и Италии, даже через два с половиной месяца после выздоровления у 78% пациентов есть аномалии в работе сердца. У 60% отмечаются признаки миокардиального воспаления. Серьезные осложнения встречались даже у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно, передает РИА «Новости».

В начале сентября ученые из Института Гладстона в Сан-Франциско (США) опубликовали на сайте препринтов biorxiv снимки сердечной ткани, пораженной вирусом SARS-CoV-2. Ученые отмечали, что на снимках казалось, будто фрагменты волокон сердечной мышцы разрезали скальпелем, как при хирургической операции. А в ядрах их клеток на месте ДНК зияли черные дыры. Авторы работы назвали увиденное «резней» и отметили: повреждения совершенно не похожи на те, которые бывают при приобретенных или наследственных заболеваниях сердца.

В свою очередь директор Института трансляционных исследований Скриппса (США), знаменитый кардиолог Эрик Тополь систематизировал данные различных исследователей. В статье в журнале Science он написал: серьезные проблемы с сердцем наблюдаются почти у половины людей, переболевших COVID-19. Чаще всего речь идет о миокардите, аритмии, острой и хронической сердечной недостаточности, а также ограниченном некрозе кардиомиоцитов – мышечных клеток сердца. Он также подтвердил, что серьезные осложнения возникают и у тех, кто перенес коронавирус бессимптомно. Учитывая, что 30-40% заразившихся не имеют проявлений болезни, врач полагает, что сердечных патологий, связанных с COVID-19, будет намного больше, чем зарегистрировано сейчас.

По словам профессора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, эксперта Лиги здоровья нации кардиолога Мехмана Мамедова, в России, как и во всем мире, в ближайшие месяцы количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличится. Однако дело не только в осложнениях после коронавируса.

«В эпоху пандемии и самоизоляции многие больницы переквалифицировали для борьбы с новой инфекцией. Это, конечно, повлияло на пациентов-хроников, в том числе с кардиологическими патологиями. Ожидаемый рост, вероятно, обусловлен как уже имеющимися проблемами с сердцем, так и последствиями перенесенного коронавируса. Но, на мой взгляд, ожидать, что именно COVID-19 даст высокую заболеваемость, не стоит. По крайней мере, убедительных статистических данных пока нет», – сказал Мамедов.

Кроме того, он подчеркнул, что осложнения зависят не только от тяжести течения инфекции, но и от множества других факторов: возраста, сопутствующих заболеваний, генетической предрасположенности. Но связь между коронавирусом и кардиологическими проблемами, безусловно, есть, и сбрасывать ее со счетов нельзя.

Напомним, ученые Медицинского колледжа Weill Cornell считают, что о повышенном риске смерти может свидетельствовать частичное поражение сердца у больных коронавирусом.