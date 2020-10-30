Россиянка опровергла сообщение WSJ об авторстве компромата на Трампа

Россиянка Ольга Галкина, которую американская газета Wall Street Journal назвала источником компромата на президента США Дональда Трампа, опровергла эту информацию.

«Настроение не очень, потому что я не ожидала такой истории в принципе. Конечно, усложнила нормально. История не в этом. История в том, что это все не так», – приводит ее слова РИА «Новости».

На уточняющий вопрос о том, правдивы ли данные Wall Street Journal, она сказала, что «неправда».

Галкина также рассказала, что знает фигурировавшего в статье как «связанного с американскими шпионами» Игоря Данченко. «Мы учились вместе в школе, но вопрос в том, что после этого он уехал работать и учиться в Америку. И мы долгое время не виделись. Вот в чем дело.... История в том, что мы дружили. И он мне помогал», – сообщила она.

Она уточнила, что в настоящее время находится в России.

Напомним, Wall Street Journal меньше чем за неделю до выборов президента США назвала еще один российский «источник» компрометирующего досье на Дональда Трампа, утверждая, что это 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина.

Личность главного «источника» досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их данным, это был аналитик Данченко, родившийся в советские времена на Украине и учившийся в Перми. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии. По утверждению Wall Street Journal, Галкина снабжала его информацией, когда в 2016 году работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева.

Ранее экс-глава ФБР не подтвердил контакт источника досье на Трампа с разведкой России. До этого в сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом».