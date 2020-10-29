Уроженку Перми назвали источником «компромата» на Трампа

Американские СМИ назвали еще один российский «источник» компрометирующего досье на президента США Дональда Трампа, утверждая, что это 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина.

Газета The Wall Street Journal пишет, что личность главного «источника» досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их информации, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся на Украине и выросший в России. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии, передает РИА «Новости».

На допросах сотрудниками ФБР Данченко сообщил о школьном друге, который снабжал его информацией «по широкому кругу вопросов» для досье Стила. В отредактированных для публикации протоколах этот человек обозначен как «источник три».

Издание утверждает, что бывший высокопоставленный сотрудник из американских служб нацбезопасности подтвердил – речь идет о россиянке Галкиной.

В материале указывается, что в момент получения заказа летом 2016 года Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева.

Источники сообщают, что именно Галкина якобы назвала подразделение компании Webzilla ответственным за взлом почты Демократического национального комитета (ДНК) и упомянула Губарева как эксперта по хакерским атакам, завербованного российскими спецслужбами.

Помимо Губарева, к взлому сервиса ДНК был причастен некий Сева Капчугович. Выяснилось, что человека с таким именем в 2013 году осудили в Перми – родном городе Галкиной – на 18 лет тюрьмы за сексуальные преступления.

Кроме того, Галкина «стоит за утверждением», что адвокат Трампа Майкл Коэн летом 2010 встречался в Праге с сотрудниками российской разведки.

Также издание сообщило о трудовом конфликте Галкиной и ее работодателя: в ноябре 2016 года женщину уволили, а через несколько недель она предоставила информацию о вовлеченности Webzilla и Губарева в историю о кибервзломе ДНК.

Вместе с тем некий «менеджер» Галкиной оставил заявление в полиции Лимасола, из которого следовало, что она постоянно опаздывала на работу, иногда являясь пьяной. Также он заявил, что «знакомый» женщины угрожал ему «серьезными неприятностями» в случае невыплаты компенсации в размере десяти тысяч евро.

Ранее экс-глава ФБР не подтвердил контакт источника досье на Трампа с разведкой России. До этого в сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом».