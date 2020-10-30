Украинские депутаты пожаловались на невозможность попасть в Грузию

Представительная группа украинских депутатов, которая направлялась на выборы в парламент Грузии 31 октября, чтобы наблюдать за ними, не может выехать с Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По данным просаакашвилевской телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал»), «неожиданно отменен чартерный рейс в Тбилиси».

Оппозиция винит власти в том, что та сорвала прибытие украинских наблюдателей, хотя согласие на рейс было.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сказал на пресс-конференции, что ему ничего неизвестно по этой теме и пообещал уточнить.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, группа украинских депутатов, близких к экс-президенту Грузии, главе украинского исполкома реформ Михаилу Саакашвили, намеревалась направиться в Грузию в качестве наблюдателей на парламентские выборы.

По информации телекомпании «Имеди», которое ссылается в том числе на украинских коллег, в Грузию должны были прибыть 49 депутатов, в основном из правящей партии «Слуга народа», для проведения «политической спецоперации», чтобы спровоцировать ситуацию, обвинив тбилисские власти в фальсификации выборов.

Украинские депутаты будут ссылаться на фальсифицированные социологические опросы, по которым выборы якобы выигрывает партия Саакашвили «Единое национальное движение», а эти данные должны способствовать массовым протестам в Грузии, отметила телекомпания.