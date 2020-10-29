СМИ: Украинские депутаты едут в Грузию провоцировать ситуацию

Представительная группа украинских депутатов, близких к экс-президенту Грузии, главе украинского Исполкома реформ Михаилу Саакашвили, направилась в Грузию в качестве наблюдателей на парламентские выборы, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

По информации СМИ, которое ссылается в том числе на украинских коллег, в Грузию прибудут 49 депутатов, в основном из правящей партии «Слуга народа», для проведения «политической спецоперации», чтобы спровоцировать ситуацию, обвинив тбилисские власти в фальсификации выборов.

Украинские депутаты будут ссылаться на фальсифицированные социологические опросы, по которым выборы якобы выигрывает партия Саакашвили «Единое национальное движение», а эти данные должны способствовать массовым протестам в Грузии, отметила телекомпания.

Среди депутатов Верховной рады, которые прибудут в Грузию, – Давид Арахамия и Елизавета Ясько, известные своей близостью к Саакашвили.

Грузинский аналитик Леван Николейшвили заявил «Имеди», что «Саакашвили – сформировавшийся авантюрист, который хочет устроить дестабилизацию в Грузии». «Этот украинский десант едет в Грузию, чтобы по заказу Саакашвили заявить о фальсификациях, которые должны подстегнуть людей к революции», – сказал Николейшвили.

Другой аналитик Гия Абашидзе отметил, что с Украины приезжают «нанятые наблюдатели, которые скажут, что выборы сфальсифицированы». По его словам, можно предположить, что за этим «националы» попытаются ворваться в парламент или ЦИК. «Ничего у них не получится», – заявил Абашидзе.

Ранее власти Грузии сообщили о создании перед выборами сторонниками Саакашвили «революционных штабов». По данным опросов, партия Саакашвили получит 22% голосов, а правящая «Грузинская мечта» – 55%.