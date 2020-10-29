СМИ: Украинские депутаты едут в Грузию провоцировать ситуацию

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29 октября, четверг  |  Последнее обновление — 23:36  |  vz.ru
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Что ждет россиян при стрессовом сценарии в экономике

Счетная палата под руководством Алексея Кудрина впервые составила собственный прогноз для российской экономики Михаил Терещенко/ТАСС
Счетная палата раскрыла стрессовый сценарий для российской экономики, который эксперты считают вполне реалистичным. Однако есть и хорошие новости. Во-первых, еще одного нефтяного шока в новом году удастся избежать, что для российской экономики немаловажно. Во-вторых, даже худший сценарий предполагает рост ВВП в 2021 году. Другое дело, почувствуют ли россияне этот рост на себе? Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Как иностранцы сделали Россию великой

Ученые люди приезжали в Россию в основном с Запада Саломон Конинк
Российское государство все больше нуждается в мигрантах и особенно имеющих высокую квалификацию – ученых, профессионалах. Приглашение иностранцев на службу является одной из древнейших традиций России, благодаря им она стала одной из величайших империй планеты. Какие иностранные специалисты сегодня нужны нашей стране? Подробности...
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Религиозный терроризм стал для Франции новой реальностью

Террорист зарезал троих человек у церкви в Ницце кадр из видео
В четверг в Ницце произошел новый теракт, в результате которого погибли три человека. С криками «Аллах акбар» мужчина с ножом обезглавил женщину возле базилики Нотр-Дам, после чего убил еще двоих человек. Мэр города Кристиан Эстрози назвал случившееся «исламофашизмом». Наблюдатели говорят о начале острого религиозного конфликта и опасном ожесточении общества во Франции. Какие ошибки допустили власти страны? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Франция больше никогда не будет тихой

Антон Крылов, журналист
Когда ты целенаправленно и безапелляционно оскорбляешь миллиарды человек, очень странно удивляться тому, что среди этих миллиардов находятся единицы, готовые убивать. Подробности...
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Как Россия стала великой железнодорожной державой

Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 29 октября 1905 года, вошла в полноценную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога – русские полностью замкнули Транссиб. Так появилась самая длинная железная дорога в мире. Подробности...
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Вашингтонское болото превратилось в помойку

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Хорошая девочка. Закончила престижный вуз юридический, пусть и в провинции. Помощник судьи, секретарь суда. Работала, старалась. А потом – раз – и член Верховного суда. Подробности...
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США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
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Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
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Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
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    СМИ: Украинские депутаты едут в Грузию провоцировать ситуацию

       29 октября 2020, 23:17
    Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/ЕРА/ТАСС
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представительная группа украинских депутатов, близких к экс-президенту Грузии, главе украинского Исполкома реформ Михаилу Саакашвили, направилась в Грузию в качестве наблюдателей на парламентские выборы, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

    По информации СМИ, которое ссылается в том числе на украинских коллег, в Грузию прибудут 49 депутатов, в основном из правящей партии «Слуга народа», для проведения «политической спецоперации», чтобы спровоцировать ситуацию, обвинив тбилисские власти в фальсификации выборов.

    Украинские депутаты будут ссылаться на фальсифицированные социологические опросы, по которым выборы якобы выигрывает партия Саакашвили «Единое национальное движение», а эти данные должны способствовать массовым протестам в Грузии, отметила телекомпания.

    Среди депутатов Верховной рады, которые прибудут в Грузию, – Давид Арахамия и Елизавета Ясько, известные своей близостью к Саакашвили.

    Грузинский аналитик Леван Николейшвили заявил «Имеди», что «Саакашвили – сформировавшийся авантюрист, который хочет устроить дестабилизацию в Грузии». «Этот украинский десант едет в Грузию, чтобы по заказу Саакашвили заявить о фальсификациях, которые должны подстегнуть людей к революции», – сказал Николейшвили.

    Другой аналитик Гия Абашидзе отметил, что с Украины приезжают «нанятые наблюдатели, которые скажут, что выборы сфальсифицированы». По его словам, можно предположить, что за этим «националы» попытаются ворваться в парламент или ЦИК. «Ничего у них не получится», – заявил Абашидзе.

    Ранее власти Грузии сообщили о создании перед выборами сторонниками Саакашвили «революционных штабов». По данным опросов, партия Саакашвили получит 22% голосов, а правящая «Грузинская мечта» – 55%.


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