В Москве «заминировали» все больницы

Неизвестный заявил о «минировании» всех лечебных учреждений Москвы, пока эти угрозы проверяются, сообщил представитель экстренных служб.

«Поступило сообщение о «минировании» всех лечебных учреждений Москвы. Оперативные службы приступили к проверкам», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, проверки в лечебных учреждениях проводятся без эвакуации пациентов и персонала. Он добавил, что проверки коснулись в том числе всех родильных домов в столице.

Ранее пассажиров и персонал аэропорта Хабаровска эвакуировали после поступления сообщения о заложенных взрывных устройствах.