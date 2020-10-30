Эксперт объяснил волнение США из-за российского гиперзвукового оружия

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30 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Грозят ли России польские проблемы с абортами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим перенесение технологии «цветных революций» в область мировоззренческого противостояния. Украинский Майдан и, еще больше, движение Black Lives Matter показали, что можно очень успешно достигать политических целей, создавая хаос на улицах. Подробности...

Франция споткнулась о несовместимость ценностей

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У России есть уникальная возможность поучиться на чужих ошибках. Нельзя допустить создания в наших городах замкнутых гетто, живущих по своим законам. Нельзя открывать двери в свою страну всем подряд, а процесс вписывания приезжих в общество пускать на самотек. Подробности...
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Франция больше никогда не будет тихой

Антон Крылов, журналист
Когда ты целенаправленно и безапелляционно оскорбляешь миллиарды человек, очень странно удивляться тому, что среди этих миллиардов находятся единицы, готовые убивать. Подробности...
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США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
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    Эксперт объяснил волнение США из-за российского гиперзвукового оружия

       30 октября 2020, 12:52
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Иван Абакумов

    «Американская система SBIRS способна предупредить о пуске гиперзвуковых ракет, но лишь по принципу «ховайся кто может». Перехватить такую цель современные технологии не позволяют», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя слова генерала ВВС США Глена Ванхерка о том, что гиперзвуковое оружие России бросает вызов системам раннего ракетного предупреждения Минобороны США.

    «Первое, что нужно отметить – в основе политики России в области ядерного сдерживания и применения ядерного оружия первый удар по территории противника не предусмотрен. Условия применения ядерного оружия четко обозначены, они предусматривают либо ответный, либо ответно-встречный удар», – сказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. 

    Если говорить о стратегических ядерных средствах, например, о ракете УР-100, которой оснащают комплексы «Авангард», а в перспективе и комплексы «Сармат», спутники американской системы SBIRS (Space-Based Infrared System – инфракрасная система космического базирования, прим. – ВЗГЛЯД) отследят такой пуск. Ровно как и российские системы предупреждения способны отслеживать пуски ракет с территории США. Тут никакого секрета нет, отметил эксперт.

    «Что касается гиперзвукового оружия меньшей дальности, например, комплексов «Кинжал», то он имеет дальность порядка 2 тысяч километров. Это не стратегическая, а оперативно-тактическая дальность. На счет способности системы SBIRS засечь пуски «Кинжалов» у меня есть сомнения. Это возможно, если американцы будут в момент пуска наблюдать район, из которого этот пуск будет произведен. То же самое можно сказать и про находящуюся на завершающей стадии испытаний российскую гиперзвуковую ракету «Циркон», – пояснил Мураховский.

    Поэтому российское гиперзвуковое оружие вызывает у стратегов США сильное волнение, добавил собеседник. В этом смысле слова американского генерала про «вызов системам раннего предупреждения США» вполне логичны. «При этом Ванхерк говорит исключительно об оповещении. Ну, засекли они и предупредили по принципу «ховайся кто может». А что касается перехвата американцами нашего гиперзвукового оружия – в такой возможности я также сильно сомневаюсь», – отметил полковник запаса.

    «Боевые блоки российских межконтинентальных баллистических ракет входят в атмосферу на скорости 7 километров в секунду, это 20 скоростей звука, между прочим. Конечно, они двигаются по баллистической траектории, и радиолокационные станции (РЛС) противоракетных систем способны определять точку перехвата. На этом принципе работают все современные системы ПРО, включая национальную систему противоракетной обороны США, российские системы типа А-135 («Амур») и перспективную А-235 («Нудоль»)», – поделился эксперт. 

    Но если на гиперзвуковой скорости цель маневрирует, то для перехвата возникает неразрешимая задача совершения маневра. На таких скоростях ракета перехвата должна обладать большей энергетикой, чем гиперзвуковая цель. Перегрузка в этом случае будет такова, что никакой материал и никакая ракета ее не выдержит, заметил Мураховский.

    «Это не фильм «Звездные войны», где пиу-пиу и на сверхсветовых скоростях все маневрируют как истребители в «собачьей свалке». На таких скоростях любой маневр вызывает гигантские перегрузки. А уж тем более – маневр перехвата. Сегодня технологий, позволяющих перехватывать маневрирующий гиперзвуковой блок, физически не существует», – заключил эксперт.

    Как сообщил накануне генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США.

    «Оборона от гиперзвукового оружия не идет в ногу с продвижением оборонного потенциала... Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения министерства обороны (США)», – передает РИА «Новости» слова генерала со ссылкой на пресс пресс-службу Пентагона.

    Ванхерк отметил, ядерная триада остается основой обороны, но «нужно думать не только о возмездии, сколько о воспрепятствовании доступа противника к театру боевых действий». По его словам, оборона от гиперзвукового оружия при этом не требует принципиально новых технологий, существующих достаточно.

    Он также добавил, что Пентагон «идет в правильном направлении», разрабатывая загоризонтные радары и сенсоры, в том числе и в космосе, работающие с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, заявления США о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе циничны на фоне предложения президента России Владимира Путина о взаимном моратории, Вашингтон создает предпосылки для нового ракетного кризиса в Европе.

    Напомним, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон в случае надобности отправит в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

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