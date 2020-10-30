Эксперт объяснил волнение США из-за российского гиперзвукового оружия

«Американская система SBIRS способна предупредить о пуске гиперзвуковых ракет, но лишь по принципу «ховайся кто может». Перехватить такую цель современные технологии не позволяют», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя слова генерала ВВС США Глена Ванхерка о том, что гиперзвуковое оружие России бросает вызов системам раннего ракетного предупреждения Минобороны США.

«Первое, что нужно отметить – в основе политики России в области ядерного сдерживания и применения ядерного оружия первый удар по территории противника не предусмотрен. Условия применения ядерного оружия четко обозначены, они предусматривают либо ответный, либо ответно-встречный удар», – сказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

Если говорить о стратегических ядерных средствах, например, о ракете УР-100, которой оснащают комплексы «Авангард», а в перспективе и комплексы «Сармат», спутники американской системы SBIRS (Space-Based Infrared System – инфракрасная система космического базирования, прим. – ВЗГЛЯД) отследят такой пуск. Ровно как и российские системы предупреждения способны отслеживать пуски ракет с территории США. Тут никакого секрета нет, отметил эксперт.

«Что касается гиперзвукового оружия меньшей дальности, например, комплексов «Кинжал», то он имеет дальность порядка 2 тысяч километров. Это не стратегическая, а оперативно-тактическая дальность. На счет способности системы SBIRS засечь пуски «Кинжалов» у меня есть сомнения. Это возможно, если американцы будут в момент пуска наблюдать район, из которого этот пуск будет произведен. То же самое можно сказать и про находящуюся на завершающей стадии испытаний российскую гиперзвуковую ракету «Циркон», – пояснил Мураховский.

Поэтому российское гиперзвуковое оружие вызывает у стратегов США сильное волнение, добавил собеседник. В этом смысле слова американского генерала про «вызов системам раннего предупреждения США» вполне логичны. «При этом Ванхерк говорит исключительно об оповещении. Ну, засекли они и предупредили по принципу «ховайся кто может». А что касается перехвата американцами нашего гиперзвукового оружия – в такой возможности я также сильно сомневаюсь», – отметил полковник запаса.

«Боевые блоки российских межконтинентальных баллистических ракет входят в атмосферу на скорости 7 километров в секунду, это 20 скоростей звука, между прочим. Конечно, они двигаются по баллистической траектории, и радиолокационные станции (РЛС) противоракетных систем способны определять точку перехвата. На этом принципе работают все современные системы ПРО, включая национальную систему противоракетной обороны США, российские системы типа А-135 («Амур») и перспективную А-235 («Нудоль»)», – поделился эксперт.

Но если на гиперзвуковой скорости цель маневрирует, то для перехвата возникает неразрешимая задача совершения маневра. На таких скоростях ракета перехвата должна обладать большей энергетикой, чем гиперзвуковая цель. Перегрузка в этом случае будет такова, что никакой материал и никакая ракета ее не выдержит, заметил Мураховский.

«Это не фильм «Звездные войны», где пиу-пиу и на сверхсветовых скоростях все маневрируют как истребители в «собачьей свалке». На таких скоростях любой маневр вызывает гигантские перегрузки. А уж тем более – маневр перехвата. Сегодня технологий, позволяющих перехватывать маневрирующий гиперзвуковой блок, физически не существует», – заключил эксперт.

Как сообщил накануне генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США.

«Оборона от гиперзвукового оружия не идет в ногу с продвижением оборонного потенциала... Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения министерства обороны (США)», – передает РИА «Новости» слова генерала со ссылкой на пресс пресс-службу Пентагона.

Ванхерк отметил, ядерная триада остается основой обороны, но «нужно думать не только о возмездии, сколько о воспрепятствовании доступа противника к театру боевых действий». По его словам, оборона от гиперзвукового оружия при этом не требует принципиально новых технологий, существующих достаточно.

Он также добавил, что Пентагон «идет в правильном направлении», разрабатывая загоризонтные радары и сенсоры, в том числе и в космосе, работающие с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, заявления США о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе циничны на фоне предложения президента России Владимира Путина о взаимном моратории, Вашингтон создает предпосылки для нового ракетного кризиса в Европе.

Напомним, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон в случае надобности отправит в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.

Ранее президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

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