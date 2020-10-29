Москва ответила на заявление США о размещении гиперзвука в Европе

Заявления США о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе циничны на фоне предложения президента России Владимира Путина о взаимном моратории, Вашингтон создает предпосылки для нового ракетного кризиса в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не может не вызывать глубокого и искреннего недоумения то упорство, с которым США добиваются создания предпосылок для возникновения в Европе нового ракетного кризиса», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Она подчеркнула, что особый цинизм ситуации придает то, что заявления из Вашингтона сделаны на фоне предложения президента России, «в котором он не только подтвердил приверженность нашей страны мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в европейском регионе, но и предложил странам НАТО, соответственно, и США ряд практических идей по взаимным верификационным мерам для снятия имеющихся в ракетных сферах озабоченностей».

«Учитывая те заявления, которые американские политики себе позволяют, хотелось бы посоветовать американской политической элите сдерживать не Россию, а себя», – подчеркнула она.

Дипломат также заявила, что развертывание ранее запрещенных ракетных вооружений стало бы крайне рискованным и дестабилизирующим шагом. Захарова призвала внимательно изучить инициативу России и конструктивно на нее отреагировать.

Кроме того, Захарова заявила, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) не внесет вклад в процесс ограничения ядерных вооружений. Она также напомнила, что этот договор разрабатывался без участия России и других ядерных держав и без учета фундаментальных принципов, которые лежат в основе Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает ТАСС.

«Мы твердо убеждены, что договариваться по такому серьезному вопросу, как ядерное разоружение, можно только на основе консенсуса всех заинтересованных сторон, включая государства, которые обладают ядерным оружием в соответствии с ДНЯО», – сказала Захарова. По ее словам, для российской стороны также неприемлемы концептуальные рамки переговорного процесса, рассматривающего тему ликвидации ядерных вооружений в отрыве от существующих реалий международной безопасности.

Официальный представитель МИД России пояснила, что Москва с уважением относится к взглядам тех, кто выступает за отказ от ядерного оружия, и сама привержена цели построения безъядерного мира, однако не поддерживает искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного разоружения. «Поэтому мы считаем выработку Договора о запрещении ядерного оружия и его продвижение ошибкой. Мы не видим, каким образом данный документ сможет внести практический вклад в процесс ограничения, сокращения ядерных вооружений», – заключила Захарова.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон в случае надобности отправит в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.

Ранее президент Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Москве также выражали разочарование сигналами из Соединенных Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).

16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».