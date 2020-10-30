Коронавирусом заразились более 100 дальневосточных «нахимовцев»

Новой коронавирусной инфекцией заразились более 100 воспитанников Владивостокского президентского кадетского училища – филиала Нахимовского военно-морского училища, большинство заболевших уже выписаны из стационаров, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова по результатам проверки после обращений родителей.

«На момент проведения проверки в учреждении министерства здравоохранения Приморского края находилось девять воспитанников, в госпитале Тихоокеанского флота (ТОФ) – 36, на домашнем карантине – 27. Всего было выявлено более 100 заразившихся воспитанников», – передает «Интерфакс» слова Романовой, уточнившей, что сейчас в стационарах остаются 12 кадетов, вспышка практически ликвидирована.

Она добавила, что все меры по противодействию коронавирусной инфекции в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ от 29 сентября 2020 года в училище были выполнены, однако вспышку предотвратить не удалось.

Напомним, 22 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ситуация с коронавирусом в Вооруженных силах «полностью контролируется».