Эксперт счел блефом угрозу США разместить гиперзвуковые ракеты в Европе

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29 октября, четверг  |  Последнее обновление — 23:36  |  vz.ru
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Что ждет россиян при стрессовом сценарии в экономике

Счетная палата под руководством Алексея Кудрина впервые составила собственный прогноз для российской экономики Михаил Терещенко/ТАСС
Счетная палата раскрыла стрессовый сценарий для российской экономики, который эксперты считают вполне реалистичным. Однако есть и хорошие новости. Во-первых, еще одного нефтяного шока в новом году удастся избежать, что для российской экономики немаловажно. Во-вторых, даже худший сценарий предполагает рост ВВП в 2021 году. Другое дело, почувствуют ли россияне этот рост на себе? Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Как иностранцы сделали Россию великой

Ученые люди приезжали в Россию в основном с Запада Саломон Конинк
Российское государство все больше нуждается в мигрантах и особенно имеющих высокую квалификацию – ученых, профессионалах. Приглашение иностранцев на службу является одной из древнейших традиций России, благодаря им она стала одной из величайших империй планеты. Какие иностранные специалисты сегодня нужны нашей стране? Подробности...
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Религиозный терроризм стал для Франции новой реальностью

Террорист зарезал троих человек у церкви в Ницце кадр из видео
В четверг в Ницце произошел новый теракт, в результате которого погибли три человека. С криками «Аллах акбар» мужчина с ножом обезглавил женщину возле базилики Нотр-Дам, после чего убил еще двоих человек. Мэр города Кристиан Эстрози назвал случившееся «исламофашизмом». Наблюдатели говорят о начале острого религиозного конфликта и опасном ожесточении общества во Франции. Какие ошибки допустили власти страны? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Франция больше никогда не будет тихой

Антон Крылов, журналист
Когда ты целенаправленно и безапелляционно оскорбляешь миллиарды человек, очень странно удивляться тому, что среди этих миллиардов находятся единицы, готовые убивать. Подробности...
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Как Россия стала великой железнодорожной державой

Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 29 октября 1905 года, вошла в полноценную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога – русские полностью замкнули Транссиб. Так появилась самая длинная железная дорога в мире. Подробности...
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Вашингтонское болото превратилось в помойку

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Хорошая девочка. Закончила престижный вуз юридический, пусть и в провинции. Помощник судьи, секретарь суда. Работала, старалась. А потом – раз – и член Верховного суда. Подробности...
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США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Эксперт счел блефом угрозу США разместить гиперзвуковые ракеты в Европе

       29 октября 2020, 23:01
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Николай Васильев

    Накануне голосования 3 ноября администрация Трампа гонится за двумя зайцами: хочет представить его как миротворца – и одновременно показать публике свое умение отторговать у России выгодные ракетные позиции в Европе. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя угрозу Белого дома отправить в Европу гиперзвуковые ракеты для «сдерживания» России.

    «Любые заявления в контексте избирательной компании – это попытка привлечь дополнительных избирателей жесткой позицией, ответить на критику демократов», – подчеркнул гендиректор Российского совета по международным делам, политолог-международник Андрей Кортунов.  

    «Если серьезно говорить о размещении в Европе нового гиперзвукового ракетного вооружения, то, надо первым делом разработать его и произвести, – заметил Кортунов. – На данный момент можно говорить только о старом вооружении. Для нового нужны деньги». Собеседник напомнил, что Конгресс США выступил против разработки такого вооружения, и эта позиция прописана в оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 год.  Оппоненты Трампа – демократы составляют большинство в палате представителей Конгресса, а перевес республиканцев в Сенате незначителен. Так что общую позицию парламента можно считать анти-трамповской.

    «Конгресс хочет возобновить российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – полагает Кортунов. Напомним, что в августе 2019 года администрация Трампа объявила о выходе Соединенных Штатов из ДРСМД, после чего МИД России официально констатировал прекращение действия договора.

    «Кандидат в президенты от демократов Джо Байден озвучивал позицию, что отказ от ДРСМД не желателен, – отметил политолог. – Демократы очень тщательно относятся к контролю за вооружением и выделяемым на него средствам.  Таким образом, чтобы реализовать позицию, выраженную О'Брайеном, у США нет ни технической, ни юридической возможности».

    К тому же, отметил собеседник, большинство стран Североатлантического альянса вряд ли согласятся на размещение нового вооружения в Европе. «Это слишком изменит баланс сил, закреплённый в Основополагающем акте Россия-НАТО от 1997 года. От него никто не отказывался, и альянс будет настаивать на том, что положения этого акта выполняются», – предполагает Кортунов. По его мнению, чтобы продавить консенсус среди стран НАТО, США нужно будет как-то обосновать это действиями Москвы. Но нет гарантии, что партнеры воспримут доводы Вашингтона, считает эксперт.

    По мнению собеседника, заявление О'Брайена о «гиперзвуке» в Европе следует рассматривать в контексте торгов вокруг продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года.

    «Если говорить о продлении договора СНВ-3, то собственно стратегическое оружие России мало интересует Соединенные Штаты. Они всегда пытались добавить в договор ограничения на субстратегические системы – ракеты средней и меньшей дальности», – отметил Кортунов. По его мнению,  фактически, условиями продления договора становятся новые требования США – они касаются упомянутых субстратегических систем и другого, вопроса который беспокоит Вашингтон – о нахождении российского тактического ядерного оружия в Европе».

    В ответ Москва, желая, чтобы договор был сбалансированным, указывает, что ее беспокоит система ПРО США, отметил международник. «США же заявляли – нет, противоракетную оборону мы обсуждать не будем, – напомнил Кортунов. –  Администрация Трампа всегда исходит из того, что России этот договор нужен больше, чем Америке. Такая позиция, разумеется, Россию устроить не может».

    Продление договора СНВ-3 вопрос политической воли, и Россия приложила максимум этой воли, уверен эксперт. «Ближайший понедельник накануне американских выборов станет, наверно, последним днем, когда Трамп может включить в предвыборную программу пункты, касающиеся СНВ-3, но это требует согласования и экспертной работы», – рассуждает политолог. Можно, конечно, озвучить эти пункты в виде декларации.

    Но, отмечает Кортунов, договариваться надо было раньше, и каждый день сокращает перспективы договоренности о продолжении СНВ. «Отчасти это объясняется тем, что администрация Трампа гонится за двумя зайцами: показать его миротворцем – и одновременно выторговать у России ракетные позиции в Европе», – уверен собеседник.

    Напомним, в среду Вашингтон пригрозил в будущем передислоцировать в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности. «Мы вышли из Договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет, – заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, которого цитировали РИА «Новости». «Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», – добавил советник.

    Отповедь О'Брайену в четверг прозвучала из стен МИДа России. Представитель ведомства Мария Захарова выразила недоумение тем, как упорно США добиваются создания предпосылок для возникновения в Европе «нового ракетного кризиса».

    Она подчеркнула, что особый цинизм ситуации придает то, что заявления Вашингтона прозвучали на фоне предложения президента России, «в котором он не только подтвердил приверженность нашей страны мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в европейском регионе, но и предложил странам НАТО, соответственно, и США ряд практических идей по взаимным верификационным мерам для снятия имеющихся в ракетных сферах озабоченностей». Захарова посоветовала американской элите «сдерживать не Россию, а себя».

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