Эксперт счел блефом угрозу США разместить гиперзвуковые ракеты в Европе

Накануне голосования 3 ноября администрация Трампа гонится за двумя зайцами: хочет представить его как миротворца – и одновременно показать публике свое умение отторговать у России выгодные ракетные позиции в Европе. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя угрозу Белого дома отправить в Европу гиперзвуковые ракеты для «сдерживания» России.

«Любые заявления в контексте избирательной компании – это попытка привлечь дополнительных избирателей жесткой позицией, ответить на критику демократов», – подчеркнул гендиректор Российского совета по международным делам, политолог-международник Андрей Кортунов.

«Если серьезно говорить о размещении в Европе нового гиперзвукового ракетного вооружения, то, надо первым делом разработать его и произвести, – заметил Кортунов. – На данный момент можно говорить только о старом вооружении. Для нового нужны деньги». Собеседник напомнил, что Конгресс США выступил против разработки такого вооружения, и эта позиция прописана в оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 год. Оппоненты Трампа – демократы составляют большинство в палате представителей Конгресса, а перевес республиканцев в Сенате незначителен. Так что общую позицию парламента можно считать анти-трамповской.

«Конгресс хочет возобновить российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – полагает Кортунов. Напомним, что в августе 2019 года администрация Трампа объявила о выходе Соединенных Штатов из ДРСМД, после чего МИД России официально констатировал прекращение действия договора.

«Кандидат в президенты от демократов Джо Байден озвучивал позицию, что отказ от ДРСМД не желателен, – отметил политолог. – Демократы очень тщательно относятся к контролю за вооружением и выделяемым на него средствам. Таким образом, чтобы реализовать позицию, выраженную О'Брайеном, у США нет ни технической, ни юридической возможности».

К тому же, отметил собеседник, большинство стран Североатлантического альянса вряд ли согласятся на размещение нового вооружения в Европе. «Это слишком изменит баланс сил, закреплённый в Основополагающем акте Россия-НАТО от 1997 года. От него никто не отказывался, и альянс будет настаивать на том, что положения этого акта выполняются», – предполагает Кортунов. По его мнению, чтобы продавить консенсус среди стран НАТО, США нужно будет как-то обосновать это действиями Москвы. Но нет гарантии, что партнеры воспримут доводы Вашингтона, считает эксперт.

По мнению собеседника, заявление О'Брайена о «гиперзвуке» в Европе следует рассматривать в контексте торгов вокруг продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года.

«Если говорить о продлении договора СНВ-3, то собственно стратегическое оружие России мало интересует Соединенные Штаты. Они всегда пытались добавить в договор ограничения на субстратегические системы – ракеты средней и меньшей дальности», – отметил Кортунов. По его мнению, фактически, условиями продления договора становятся новые требования США – они касаются упомянутых субстратегических систем и другого, вопроса который беспокоит Вашингтон – о нахождении российского тактического ядерного оружия в Европе».

В ответ Москва, желая, чтобы договор был сбалансированным, указывает, что ее беспокоит система ПРО США, отметил международник. «США же заявляли – нет, противоракетную оборону мы обсуждать не будем, – напомнил Кортунов. – Администрация Трампа всегда исходит из того, что России этот договор нужен больше, чем Америке. Такая позиция, разумеется, Россию устроить не может».

Продление договора СНВ-3 вопрос политической воли, и Россия приложила максимум этой воли, уверен эксперт. «Ближайший понедельник накануне американских выборов станет, наверно, последним днем, когда Трамп может включить в предвыборную программу пункты, касающиеся СНВ-3, но это требует согласования и экспертной работы», – рассуждает политолог. Можно, конечно, озвучить эти пункты в виде декларации.

Но, отмечает Кортунов, договариваться надо было раньше, и каждый день сокращает перспективы договоренности о продолжении СНВ. «Отчасти это объясняется тем, что администрация Трампа гонится за двумя зайцами: показать его миротворцем – и одновременно выторговать у России ракетные позиции в Европе», – уверен собеседник.

Напомним, в среду Вашингтон пригрозил в будущем передислоцировать в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности. «Мы вышли из Договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет, – заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, которого цитировали РИА «Новости». «Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», – добавил советник.

Отповедь О'Брайену в четверг прозвучала из стен МИДа России. Представитель ведомства Мария Захарова выразила недоумение тем, как упорно США добиваются создания предпосылок для возникновения в Европе «нового ракетного кризиса».

Она подчеркнула, что особый цинизм ситуации придает то, что заявления Вашингтона прозвучали на фоне предложения президента России, «в котором он не только подтвердил приверженность нашей страны мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в европейском регионе, но и предложил странам НАТО, соответственно, и США ряд практических идей по взаимным верификационным мерам для снятия имеющихся в ракетных сферах озабоченностей». Захарова посоветовала американской элите «сдерживать не Россию, а себя».

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