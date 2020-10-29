Симоньян объяснила, чего не понимают во Франции об отношении к религии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что в Европе лишь наполовину знают, что такое цивилизованность, и отметила, что глумление над религией не имеет отношения к цивилизации.

Симоньян процитировала высказывание экс-президента Франции Николя Саркози: «Против варварства и за цивилизацию». «Они не понимают. Точнее, понимают наполовину. Они понимают, что резать головы – это варварство. Они не понимают, что глумление над верой не имеет никакого отношения к цивилизации», – заявила Симоньян в своем телеграм-канале.

По ее мнению, этическая сторона цивилизации представляет собой гуманизм и непрерывную «духовную эволюцию общества», «стремление к сглаживанию», а не «провоцирование конфликтов», разжигание ненависти и враждебности.

«Уважение к чужим ценностям и чувствам – императив цивилизованного человека. Яростное отстаивание права на оскорбление – это не про ценности цивилизации, а про ценности ультралиберализма», – добавила главред RT.

По ее мнению, «ультралиберализм приветствует оскорбление определенных групп и их ценностей», и при этом «агрессивно и жестоко наказывает» за глумление над ценностями, которые свойственны ему самому.

«Утрированный либерализм не тождествен цивилизации. Цивилизация ищет свой трудный путь, избегая крайностей и рискованного эпатажа. Так что здесь не варварство vs цивилизация, а варварство vs ультралиберализм. Не надо путать», – заключила Симоньян.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.

Напомним также, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал нападение под Парижем террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент страны высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».