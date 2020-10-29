Кикабидзе открыл митинг русофобской партии Грузии песней на русском языке

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, первый номер в предвыборном списке партии экс-президента Грузии «Единое национальное движение» на выборах в парламент страны, открыл митинг сторонников Михаила Саакашвили на площади Свободы песней «Тбилисо» на русском и грузинском языках. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это движение называет себя самым антироссийским, хотя ранее министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили в период правления передавал стратегические объекты страны под управление России.

Исполнение Кикабидзе песни на русском языке вызвало издевательские комментарии в социальных сетях.

Пользователи пишут, что теперь впору переименовывать площадь Свободы обратно в площадь Ленина, как она называлась во времена СССР, а также считают, что Кикабидзе и его аудитория «совсем сошли с ума».

По данным опросов, партия Саакашвили получит 22%, а правящая «Грузинская мечта» – 55%.

Между тем, на въезде в Тбилиси противники Саакашвили пытаются не пропустить в город деревенских сторонников экс-президента на митинг, называя экс-президента «палачом».

Крупный митинг против Саакашвили в четверг проходит во втором по величине городе Грузии – Кутаиси.

Кикабидзе в последнее время отметился рядом антироссийских высказываний. Он обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии и поэтому отказывается приезжать в Россию после войны 2008 года. Он также заявлял о готовности участвовать в переговорах с русскими, абхазами и осетинами, если в результате парламентских выборов власть в Грузии сменится.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Кикабидзе возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парламент республики, которые состоятся 31 октября.