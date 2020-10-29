АУЕ включили в перечень запрещенных организаций

Министерство юстиции включило движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (запрещено в России) в перечень организаций, деятельность которых запрещена в России.

АУЕ значится под номером 78 в списке некоммерческих организаций, ликвидированных в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности», который Минюст составляет на основании решений судов, передает РИА «Новости».

В августе молодежное криминальное движение, или субкультура, АУЕ по решению Верховного суда России было признано экстремистской организацией. Как пояснили в Генпрокуратуре, деятельность движения представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В его деятельность активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.

Участники АУЕ нередко были заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.

Сургутские школьницы, которые издевались над сверстницей и вымогали у нее деньги, оказались сторонницами движения АУЕ.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, откуда берутся «АУЕвшие» дети.