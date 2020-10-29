Лукашенко провел «неожиданные» перестановки в силовом блоке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в силовом блоке страны, которых «не ожидал никто», сообщает Telegram-канал «Пул первого».

В сообщении на канале говорится, что произошли «перестановки в силовом блоке, которых не ожидал никто». Также появились «три новых помощника».

Указывается, что Лукашенко назначил нового министра внутренних дел. При этом подробности не приводятся.

До этого пост главы МВД занимал Юрий Караев. Он был назначен помощником Лукашенко по Гродненской области, передает БелТА.

Государственный секретарь Совета безопасности страны Валерий Вакульчик, который ранее возглавлял Комитет государственной безопасности республики, назначен помощником президента – инспектором по Брестской области.

Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков назначен помощником в Минске.

Ранее Лукашенко сменил ректоров трех вузов из-за участия студентов в протестах.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Сообщалось, что участников беспорядков в Белоруссии собрались судить за терроризм.