Экс-глава КГБ Белоруссии Вакульчик назначен госсекретарем Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчика, который ранее возглавлял Комитет государственной безопасности, государственным секретарем Совета безопасности страны.

«Валерий Вакульчик, который до настоящего времени работал в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня глава государства Александр Лукашенко», – передает РИА «Новости» со ссылкой на госагентство БелТА.

Как передает ТАСС со ссылкой на БелТА, новым руководителем КГБ стал Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля.

Ранее в четверг сообщалось, что Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза и главу КГБ Белоруссии.

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