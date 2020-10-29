Участников беспорядков в Белоруссии собрались судить за терроризм

Правоохранительные органы Белоруссии рассматривают возможность переквалификации на терроризм некоторых возбужденных в республике уголовных дел по фактам массовых беспорядков, заявил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Все то движение, которое нам преподносят как мирное, давно уже не мирное. По сути дела идет война, война, которая приобрела в последние несколько недель крайне радикальные формы. По некоторым фактам решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями», – приводит ТАСС слова главы белорусской генпрокуратуры.

«Поломка светофоров, нападение на сотрудников и призывы к этому, поджоги киосков, зданий госуправления, органов внутренних дел», – перечислил зафиксированные правонарушения министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев. В качестве примера он привел факт поджога здания ГАИ в Мозыре. Караев заявил, что виновник происшедшего будет обязательно найден. «Он будет сопли распускать, мямлить, что не хотел, что попал под деструктивное влияние Telegram-каналов, его кто-то зомбировал», – сказал министр. «Естественно, своей головы у него уже давно нет. Его мозги заплыли жиром от безопасной и беспечной жизни, которую, кстати, обеспечил ему один человек в стране – президент», – добавил глава белорусского МВД в эфире телеканала «Беларусь 1».

Караев выразил уверенность, что правоохранительные органы Белоруссии установят всех протестующих, которые нападают на сотрудников органов внутренних дел. «Пока мы находим исполнителей: и тех, кто в конце сентября портил машины сотрудников в Новой Боровой (микрорайон в Минске), и тех, кто нападал на милиционеров в начале сентября. Найдены все, на всех заведены уголовные дела, и все ответят по закону», – подчеркнул глава МВД.

Он пообещал найти и тех, кто «вложил им (исполнителям) это (ножи, заточки, «коктейли Молотова») в рюкзак и в руку». «Многие, конечно, за рубежом, потешаются над этими людьми, заставляя их это делать и одурманивая. Но те, кто здесь, будут все у нас», – заявил Караев.

По словам министра внутренних дел Белоруссии, правоохранительным органам в течение трех дней 9-11 августа удалось сбить первую волну протестов, сейчас в республике наблюдается вторая волна. По мнению главы белорусского МВД, несанкционированные акции в Белоруссии – «это и есть война, скрытая гибридная война, в которой, к сожалению, разменной монетой стали наши граждане». «А наглые, хладнокровные кукловоды бросают с той стороны тех, кто думает не головой, а телефоном», – считает Караев.

Накануне начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил, что поджог здания ГАИ в городе Мозырь квалифицирован как теракт.

В воскресенье в городах Белоруссии прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.