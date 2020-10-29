Москалькова приняла участие в акции в память о жертвах репрессий

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приняла участие в онлайн-акции «Возвращение имен» в память о жертвах политических репрессий.

По словам организаторов, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой акция в разных городах и странах проходит в онлайн-формате. Участники акции читают имена расстрелянных в годы террора, акция продолжится до 22.00, передает ТАСС.

«Любое государство, любой человек может допускать ошибки, но если эти ошибки переходят в уровень репрессий, то государство обязано компенсировать в моральном, материальном и во всех других возможных планах тот вред, который был нанесен невинным людям, ставшим заложниками государственной идеологии», – сказала Москалькова.

Она отметила, что это не только покаяние, но и предупреждение всем, чтобы каждое должностное лицо на своем месте соблюдало закон и принципы нравственности.

30 октября официально объявлено Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 1991 года. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР.