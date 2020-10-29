Утвержден состав правкомиссии по русскому языку

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку, сообщает пресс-служба кабмина.

«Заседания комиссии будут проходить не реже двух раз в год. В ближайших планах – разработка концепции государственной языковой политики, экспертиза правил русской орфографии и пунктуации, определение единых требований к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка. Важной частью работы станет вопрос повышения уровня подготовки специалистов по русскому языку», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Заместители министров, ректоры ведущих российских вузов, ученые, преподаватели и журналисты вошли в правительственную комиссию по русскому языку. Ее состав своим распоряжением утвердил Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в составе комиссии 43 человека. Председателем назначен министр просвещения Сергей Кравцов.

В состав комиссии также вошли замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, замминистра культуры Ольга Ярилова, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, ректор РГГУ Александр Безбородов, директор Института русского языка имени Виноградова Мария Каленчук, заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева и другие.

Добавляется, что комиссия создана по поручению президента с целью сохранения и развития русского языка в России и мире, а также формирования целостной языковой политики.

В марте по итогам заседания Совета по русскому языку Владимир Путин дал ряд поручений, в частности, потребовав утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

В июле сообщалось, что чиновников могут обязать соблюдать нормы русского языка.

6 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании правкомиссии по русскому языку, ее возглавит министр просвещения России Сергей Кравцов. Комиссия разработает требования к составлению словарей, порядок проведения экспертизы справочников.