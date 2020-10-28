В Чесапикском заливе зафиксировали крупнейший с 60-х годов «красный прилив»

В Чесапикский залив в Северной Америке пришел «красный прилив» из водорослей, они распространяются от реки Йорк до устья реки Раппаханнок, сообщают СМИ со ссылкой на исследовательский институт в Вирджинии VIMS.

Цветение красных водорослей началось еще 22 июля в нижнем течении реки Йорк, к осени оно набрало интенсивность, сообщает ChesapeakeLiving со ссылкой на исследователей VIMS.

Это явление стало возможным из-за того, что в Чесапикский залив годами смываются сточные воды и удобрения, что является питательной средой для таких водорослей. Цветение водорослей в регионе проходит летом каждого года с 60-х годов XX века, но впервые зафиксировано цветение такой плотности.



Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в российском регионе также наблюдаются «красные приливы», именно это явление привело к выбросу токсинов у берега полуострова.

Загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива.

В настоящее время многие ученые называют одной из возможных причин произошедшего версию, связанную с массовым цветением водорослей. В качестве возможных причин такого цветения могут быть, в частности, поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата.

В среду Greenpeace сообщила, что за четырехдневную экспедицию у вод Камчатки специалисты нашли преимущественно живые донные сообщества, в том числе актинии, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, морских ежей, раков-отшельников, букцинум, многощетинковых червей и т.д.