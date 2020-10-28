РВИО оценило решение суда о геноциде советского народа нацистами

Решение российского суда о признании геноцидом массовых убийств нацистами жителей Жестяной Горки под Новгородом в 1942–1943 является важным прецедентом для признания геноцидом аналогичных преступлений в регионах России, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Суд, на мой взгляд, принял одно из важнейших правовых решений за последнее время. Нацистские оккупанты в годы войны совершали на нашей земле многочисленные казни мирных жителей – морили голодом, истязали в концлагерях, сжигали деревни, бомбили мирные города», – цитирует ТАСС Мягкова.

По его словам, за время Великой Отечественной войны погибло порядка 18 млн советских мирных жителей из общего числа жертв 26,6 млн, но эти преступления нацистов не были квалифицированы как геноцид.

«Геноцидом были признаны преступления против евреев, цыган, сербов. Это, на наш взгляд, является абсолютно недопустимым, и это решение суда является важным прецедентом, чтобы аналогичные процессы и расследования велись во многих уголках нашей страны, которые были оккупированы гитлеровцами», – сказал он.

Мягков подчеркнул, что ранее Советский Союз не настаивал на признании геноцидом убийств мирного населения по политическим мотивам. Он добавил, что родственники жертв теперь получили официальную возможность добиваться наказания исполнителей этих преступлений.

«Понятно, что большинство из тех, кто осуществлял акты геноцида, уже мертвы, но часть из них могут быть живы и скрываться в разных странах – в Германии, США, Канаде. Россия неоднократно требовала выдачи таких преступников, но их не выдавали, скрывали под своим крылом, но такие преступления не имеют срока давности, и наказание за них неотвратимо», – заявил Мягков.

Ранее один из районных судов Новгородской области впервые признал факт геноцида советского народа во время нацистской оккупации – массовые казни мирных жителей деревни Жестяная Горка. Журналист Николай Сванидзе назвал судебный вердикт «бессмысленным».

«Это решение было принято только для изменения информационной повестки в отношениях с немцами. С таким же успехом можно обвинить и современных татар за преступления хана Батыя в XIII веке», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде населения деревни Жестяная Горка и села Черное в Новгородской области в 1941–1943 годах. По данным следствия, в преступлениях участвовали 19 карателей, в том числе граждане Германии и Латвии, которые уничтожили тысячи мирных жителей. Жертв захоронили в траншеях и котлованах, пока удалось эксгумировать около 500 останков.